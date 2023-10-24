Cratera em rodovia é símbolo da burocracia que põe vidas em risco

Buraco aberto no km 97 da ES 261, entre Fundão e Santa Teresa Crédito: Wando Fagundes

"Tenho receio de passar e a terra descer com o peso do automóvel. Qualquer dia pode cair um carro dentro do buraco" Antônio Carlos Teixeira - Administrador

"Já passou da hora de corrigir. Se vier o período chuvoso, a tendência é levar tudo " Luiz Gonzaga - Aposentado

"É uma vergonha. Era para resolver há mais tempo. Talvez estejam esperando alguma tragédia " Dinarte Demuner - Agricultor

Nesse período de quase um ano, o buraco cresceu e passou a ocupar metade da estrada naquele trecho. E o risco para motoristas e motociclistas aumentou na mesma proporção, assim como a revolta de quem aguarda pela obra, que ainda continua no papel.

Diante de tamanha demora, este espaço vem fazer eco à indignação dessas e de outras milhares de pessoas que se expõem ao risco quando precisam passar pela rodovia, importante para o escoamento da produção agrícola da região e para o deslocamento de quem vai curtir as atrações turísticas nas montanhas capixabas. Ou seja, trata-se de uma via com movimento constante e intenso de carros, motos e caminhões, que agora têm de trafegar pela contramão, no sentido Fundão-Santa Teresa, quando passam pelo trecho onde há o buraco.

“É preciso ter cuidado e visualizar se não está vindo carro na outra direção. Caso contrário, pode haver uma batida frontal”, alertou Antônio Carlos Teixeira, em entrevista à TV Gazeta, ainda em abril.

Somente no mês seguinte, porém, foi publicado pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) o aviso de abertura de licitação para contratação de uma empresa com a função de elaborar o projeto básico e executivo de engenharia e a execução das obras de recuperação no km 97,7 da ES 261, como consta no Diário Oficial de 5 de maio deste ano. A vencedora do certame foi anunciada três meses depois, em 24 de agosto, com um contrato no valor de R$ 1.871.821,71.

Na última semana, o DER-ES informou, por meio de nota à TV Gazeta Noroeste, que o projeto de recuperação do trecho está em análise pela equipe técnica e a previsão é de que as obras comecem em novembro. Ou seja, quase um ano após a erosão ter acontecido.