ZPE tem potencial para abrir nova janela de crescimento do ES

Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz Crédito: Imetame/Divulgação

No fim do ano passado, após o período eleitoral, foi dito neste espaço que 2023 seria o ano de o Espírito Santo construir pontes com Brasília para destravar obras de suma importância para o desenvolvimento econômico e o bem-estar da população. Hoje, dez meses depois, o Estado começa a colher os resultados dessa boa interlocução feita pelo governo e pelos parlamentares capixabas com a União. Um deles é a criação da Zona de Processamento de Exportação de Aracruz, a primeira ZPE privada do Brasil.

Investimentos que vão dar uma injeção de ânimo para a economia capixaba se diversificar e crescer diante dos reveses da reforma tributária . Esse desenvolvimento também passa pelo decreto presidencial assinado por Lula , ratificando a criação da ZPE de Aracruz. A notícia é excelente para a economia capixaba.

Com uma série de incentivos fiscais, cambiais e burocráticos para as empresas, o polo industrial dedicado à exportação que será instalado em Barra do Riacho, a 13 quilômetros dos portos da região, abre uma janela de oportunidades para o Estado, com geração de emprego e renda.

Em um momento em que a economia do Espírito Santo é desafiada, é preciso saber aproveitar todas as chances de diversificar e aprimorar investimentos. Por isso, não apenas os grandes players da economia do Estado devem se beneficiar da ZPE. Com a isenção de impostos de importação e exportação, negócios de pequeno e médio porte também podem se tornar mais competitivos no comércio exterior.

O fomento a novos negócios deve estar na mira de empresários e das administrações públicas. Portocel, antes focado apenas em celulose, está trabalhando forte para ampliar suas atividades e tem conseguido bons resultados.