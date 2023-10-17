Ministro afirma que 170 quilômetros da BR 101 serão duplicados no ES

Trecho da BR 101 entre Guarapari e Anchieta passou por obras de duplicação Crédito: Divulgação | Eco101

Em rápida fala com os jornalistas no evento de lançamento do PAC no Espírito Santo, o ministro dos Transportes, Renan Filho, se mostrou muito confiante no acordo com EcoRodovias e na retomada das obras no trecho da BR 101 que corta o Estado.

“Estamos muito confiantes de que haverá um acordo no TCU (Tribunal de Contas da União) para a otimização do contrato atual e, o mais importante, as obras sairão do papel com celeridade. Estamos muito confiantes”, disse Renan Filho. A expectativa é de que o TCU dê o seu aval até dezembro.