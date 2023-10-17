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Abdo Filho

Ministro afirma que 170 quilômetros da BR 101 serão duplicados no ES

Ministro dos Transportes, Renan Filho, adiantou o que será feito: “Serão 170 quilômetros em duplicações, 40 quilômetros de terceiras faixas e 51 quilômetros de cidades contornadas

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 10:55

Públicado em 

17 out 2023 às 10:55
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

BR 101
Trecho da BR 101 entre Guarapari e Anchieta passou por obras de duplicação Crédito: Divulgação | Eco101
Em rápida fala com os jornalistas no evento de lançamento do PAC no Espírito Santo, o ministro dos Transportes, Renan Filho, se mostrou muito confiante no acordo com EcoRodovias e na retomada das obras no trecho da BR 101 que corta o Estado.
“Estamos muito confiantes de que haverá um acordo no TCU (Tribunal de Contas da União) para a otimização do contrato atual e, o mais importante, as obras sairão do papel com celeridade. Estamos muito confiantes”, disse Renan Filho. A expectativa é de que o TCU dê o seu aval até dezembro.
O ministro adiantou, sem dizer quais serão os trechos, o que será feito após o acordo. “Serão 170 quilômetros em duplicações, 40 quilômetros de terceiras faixas e 51 quilômetros de cidades contornadas. Sem dúvida teremos uma BR 101 muito melhor aqui no Espírito Santo”.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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