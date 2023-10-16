Na mesa de Lula: governo do ES se articula para destravar a ZPE de Aracruz

No dia 27 de julho, portanto, há quase três meses, a expectativa era de que o decreto seria assinado em poucas semanas, mas, até agora... O clima ainda não é de preocupação, mas integrantes do governo Renato Casagrande, bancada capixaba e lideranças empresariais começaram a se articular, em Brasília, com o objetivo de fazer a assinatura de Lula sair logo, afinal, a burocracia sempre responde ao empurrão da política. Certamente o assunto será tratado na visita que o chefe da Casa Civil, Rui Costa, influente auxiliar do presidente fará, nesta terça-feira (17), ao Estado para lançar o novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento). Antes de chegarem à mesa de Lula, os decretos presidenciais passam pela de Rui Costa.