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Norte do ES

Na mesa de Lula: governo do ES se articula para destravar a ZPE de Aracruz

Do ponto de vista técnico, está tudo liberado, mas, do lado da burocracia, falta um detalhe relevante: a assinatura do presidente Lula

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 16:28

Públicado em 

16 out 2023 às 16:28
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Da esquerda para a direita: vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço; a presidente da Findes, Cris Samorini; vice-presidente da república, Geraldo Alckmin; governador do Espírito Santo, Renato Casagrande
Ricardo Ferraço, Cris Samorini (Findes), Geraldo Alckmin e Renato Casagrande com a resolução da ZPE Crédito: Ricardo Medeiros
No dia 27 de julho, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também responde pelo Ministério Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, esteve em Vitória, com toda a pompa, para a assinatura da resolução que criou a Zona de Processamento de Exportação de Aracruz. Solicitada pelo Grupo Imetame, será a primeira ZPE privada do Brasil.
Do ponto de vista técnico, está tudo liberado para a instalação da estrutura que pode dar uma bela impulsão na indústria capixaba. Mas, do lado da burocracia, falta um detalhe bastante relevante: a assinatura do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma ZPE só sai com um decreto presidencial.
No dia 27 de julho, portanto, há quase três meses, a expectativa era de que o decreto seria assinado em poucas semanas, mas, até agora... O clima ainda não é de preocupação, mas integrantes do governo Renato Casagrande, bancada capixaba e lideranças empresariais começaram a se articular, em Brasília, com o objetivo de fazer a assinatura de Lula sair logo, afinal, a burocracia sempre responde ao empurrão da política. Certamente o assunto será tratado na visita que o chefe da Casa Civil, Rui Costa, influente auxiliar do presidente fará, nesta terça-feira (17), ao Estado para lançar o novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento). Antes de chegarem à mesa de Lula, os decretos presidenciais passam pela de Rui Costa.
Embora já esteja tudo muito bem encaminhado, a falta do decreto atrasa o fechamento das negociações. Hoje, os executivos da Imetame estão em contato com várias empresas e setores, daqui e de fora, apresentando o projeto e o conceito de ZPE. Mas nada pode ir muito além disso sem a publicação do decreto presidencial. Vamos ver se as articulações ajudam.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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