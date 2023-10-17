Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Fecomércio-ES lança projeto que vai reunir e analisar dados de 137 mil empresas

O Observatório do Comércio faz parte do Connect, projeto pioneiro no Brasil. Entidade passará a ter matriz econômica para entender comércio de bens, serviços e turismo do Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 10:25

Públicado em 

17 out 2023 às 10:25
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Shopping Vitória
Movimento no Shopping Vitória, o maior da Capital Crédito: Divulgação/Shopping Vitória
A Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) lança, nesta terça-feira (17), o Connect, projeto pioneiro no Brasil que tem o objetivo de reunir, organizar, analisar e publicar dados mensais sobre os setores de Comércio e Serviços do Estado. É o chamado Observatório do Comércio. São 137 mil empresas (micro, pequenas, médias e grandes), que empregam 719 mil pessoas e respondem por algo perto de 70% do PIB capixaba. Ou seja, trata-se de algo relevante para qualquer um que pretenda entender a economia do Espírito Santo.
"Com uma gestão baseada em dados e transparência, com ferramentas de inteligência artificial e análise, vamos aprimorar a identificação de oportunidades de crescimento e proporcionar melhoria substancial na tomada de decisões”, afirmou Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES. "Passaremos a ter uma matriz econômica para o comércio de bens, serviços e turismo do Estado. Tudo feito a partir de milhares de dados concretos, de fontes de qualidade, que agora passarão a ser compilados e divulgados para toda a sociedade. Algo muito importante para o setor produtivo, para os estudiosos, para os trabalhadores, governos, enfim, para o Estado como um todo. Estamos falando de 70% do nosso PIB, vamos jogar luz nisso tudo", assinalou o dirigente.
Será possível, por exemplo, separar, por cidade, o desempenho das vendas dos Dias dos Pais. Assim como será possível saber como anda a ocupação hoteleira de determinada região. O trabalho é em parceria com Faesa, Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional e Mobilização Capixaba pela Inovação. O financiamento será via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado Espírito Santo (Fapes) e governo do Estado. O investimento ficará em R$ 4,7 milhões.
Os dados começarão a ser divulgados no ano que vem. É a primeira parte de um projeto maior que visa, além de apresentar as informações, revelar os desafios do setor e conseguir, a partir das dores, encontrar as soluções possíveis e viáveis. 

Veja Também

Na mesa de Lula: governo do ES se articula para destravar a ZPE de Aracruz

Frutas e verduras: fundador do Hortifruti e investidores do ES abrem nova rede de lojas

Área do Aeroporto de Vitória terá centro de eventos para 10 mil pessoas

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Comércio Varejo PIB Comércio exterior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
STF proíbe eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória em agosto
CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril
Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados