Fecomércio-ES lança projeto que vai reunir e analisar dados de 137 mil empresas

Movimento no Shopping Vitória, o maior da Capital Crédito: Divulgação/Shopping Vitória

A Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) lança, nesta terça-feira (17), o Connect, projeto pioneiro no Brasil que tem o objetivo de reunir, organizar, analisar e publicar dados mensais sobre os setores de Comércio e Serviços do Estado. É o chamado Observatório do Comércio. São 137 mil empresas (micro, pequenas, médias e grandes), que empregam 719 mil pessoas e respondem por algo perto de 70% do PIB capixaba. Ou seja, trata-se de algo relevante para qualquer um que pretenda entender a economia do Espírito Santo.

"Com uma gestão baseada em dados e transparência, com ferramentas de inteligência artificial e análise, vamos aprimorar a identificação de oportunidades de crescimento e proporcionar melhoria substancial na tomada de decisões”, afirmou Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES. "Passaremos a ter uma matriz econômica para o comércio de bens, serviços e turismo do Estado. Tudo feito a partir de milhares de dados concretos, de fontes de qualidade, que agora passarão a ser compilados e divulgados para toda a sociedade. Algo muito importante para o setor produtivo, para os estudiosos, para os trabalhadores, governos, enfim, para o Estado como um todo. Estamos falando de 70% do nosso PIB, vamos jogar luz nisso tudo", assinalou o dirigente.

Será possível, por exemplo, separar, por cidade, o desempenho das vendas dos Dias dos Pais. Assim como será possível saber como anda a ocupação hoteleira de determinada região. O trabalho é em parceria com Faesa, Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional e Mobilização Capixaba pela Inovação. O financiamento será via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado Espírito Santo (Fapes) e governo do Estado. O investimento ficará em R$ 4,7 milhões.