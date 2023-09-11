Mais médicos é ampliado e chega a 53 municípios do ES

Ministra da Saúde, Nísia Trindade, faz entrega simbólica de jaleco aos médicos Crédito: Carlos Alberto Silva

Além deles, mais 202 médicos estão previstos também para 2023, no modelo de coparticipação com os municípios, mas a seleção ainda será realizada.

O foco do programa, neste momento, é tornar mais robusto o atendimento nas unidades básicas de saúde. "Nossa meta é fortalecer essa presença na atenção primária. Não uma atenção primária vista como um primeiro degrau inferior. Nós estamos trabalhando com uma visão integrada de saúde", afirmou a ministra, em evento realizado no Palácio Anchieta.

Para Isabela Mesquita, que está no Mais Médicos desde 2018, atendendo na unidade de Santa Fé, em Cariacica, a medicina da família é apaixonante e desafiadora. "Vocês vão encontrar todos os tipos de pacientes, de todas as idades. Não era a especialidade que eu tinha escolhido para mim quando eu saí da faculdade. Mas, como todo recém-formado, decidi ingressar na saúde da família. Ingressei e me apaixonei", discursou a médica, que foi designada para recepcionar, entre os profissionais do programa, os novos colegas.

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A cidade que vai ter mais profissionais do programa é a Serra, passando de 32 para 46 médicos. Na avaliação do prefeito Sergio Vidigal, o programa está muito mais atraente, permitindo aos gestores admitir profissionais para a área que, segundo ele, é imprescindível no SUS. "Se tem uma área importante no SUS, é a atenção primária", ressaltou Vidigal.

Confira, abaixo, a lista com cidades que terão profissionais do programa Mais Médicos no Espírito Santo.

Coparticipação