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Atenção básica

Mais médicos é ampliado e chega a 53 municípios do ES

A ministra Nísia Trindade participou de evento em que foram anunciados mais 142 profissionais no programa para o Estado; eles se juntam a outros 153, já em atividade, até o fim do ano
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

11 set 2023 às 20:29

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 20:29

Mais médicos
Ministra da Saúde, Nísia Trindade, faz entrega simbólica de jaleco aos médicos Crédito: Carlos Alberto Silva
A ministra da saúde, Nísia Trindade, esteve no Espírito Santo para cerimônia de acolhimento de 142 médicos que vão ingressar no Sistema Único de Saúde (SUS) pelo programa Mais Médicos, do governo federal. Esses profissionais se somam aos 153 que já atuam no Estado pelo programa e vão ser inseridos no sistema até o final do ano para atendimento à população. Com as novas contratações, o Mais Médicos vai alcançar um público maior, passando de 37 para 53 municípios capixabas contemplados.
Além deles, mais 202 médicos estão previstos também para 2023, no modelo de coparticipação com os municípios, mas a seleção ainda será realizada.
O foco do programa, neste momento, é tornar mais robusto o atendimento nas unidades básicas de saúde. "Nossa meta é fortalecer essa presença na atenção primária. Não uma atenção primária vista como um primeiro degrau inferior. Nós estamos trabalhando com uma visão integrada de saúde", afirmou a ministra, em evento realizado no Palácio Anchieta. 
Para Isabela Mesquita, que está no Mais Médicos desde 2018, atendendo na unidade de Santa Fé, em Cariacica, a medicina da família é apaixonante e desafiadora. "Vocês vão encontrar todos os tipos de pacientes, de todas as idades. Não era a especialidade que eu tinha escolhido para mim quando eu saí da faculdade. Mas, como todo recém-formado, decidi ingressar na saúde da família. Ingressei e me apaixonei", discursou a médica, que foi designada para recepcionar, entre os profissionais do programa, os novos colegas. 
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A cidade que vai ter mais profissionais do programa é a Serra, passando de 32 para 46 médicos. Na avaliação do prefeito Sergio Vidigal, o programa está muito mais atraente, permitindo aos gestores admitir profissionais para a área que, segundo ele, é imprescindível no SUS. "Se tem uma área importante no SUS, é a atenção primária", ressaltou Vidigal. 
Confira, abaixo, a lista com cidades que terão profissionais do programa Mais Médicos no Espírito Santo.

Coparticipação 

Com o ingresso dos 142 profissionais, o Estado passa a ter em atuação 295 médicos vinculados ao programa. O Ministério da Saúde espera adicionar mais 202, no sistema de coparticipação com os municípios. Nessa modalidade, o ministério desconta o valor da bolsa do médico do repasse do piso de Atenção Primária à Saúde para as cidades. As prefeituras arcam com o auxílio-moradia e alimentação, e as demais despesas ficam a cargo do governo federal.

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