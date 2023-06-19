Padilha nega que Lira tenha pedido Ministério da Saúde a Lula

Alexandre Padilha disse que Ministério da Saúde não está na cota de qualquer partido

Padilha confirmou que a reformulação dos ministérios do União Brasil está na pauta do governo, em meio à iminente demissão da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e à nomeação do deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) para os próximos dias.

No sábado (17), o parlamentar se reuniu com o chefe do Executivo no Pará. O encontro foi o primeiro entre ambos. "Esse governo respeita parlamentares e quer o melhor diálogo possível", disse o ministro.