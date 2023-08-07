Na saúde e na doença? Mulheres têm 6 vezes mais chances de serem abandonadas

Mais comum do que se imagina, o abandono afetivo é aquele descompromisso sofrido que parte de quem, teoricamente, deveria estar ao nosso lado nas horas boas e ruins da vida.

Infelizmente, esse descuido emocional vem de quem menos esperamos e se manifesta nas situações mais diversas, entre elas a enfermidade. Não está errado quem diz que é nas horas difíceis que sabemos quem está realmente ao nosso lado.

De acordo com um estudo conduzido pelas universidades de Stanford e Utah, em conjunto com o Centro de Pesquisa Seattle Cancer Care Alliance, mulheres têm seis vezes mais chances de serem abandonadas pelos maridos após serem diagnosticadas com uma doença grave. Além disso, a pesquisa realizada em 2021 evidencia que, quando o marido é quem adoece, as mulheres continuam sendo as principais cuidadoras.

Essa realidade é comum, e muitos são os relatos de mulheres acometidas pelo câncer nos consultórios. Embora existam maridos companheiros, participativos, que auxiliam durante todo o tratamento, temos também o contrário: parceiros que não se fazem presentes mesmo estando dentro de casa, ou abandonam suas mulheres assim que elas recebem o diagnóstico.

Há histórias de pacientes que já tinham um relacionamento conturbado e o câncer foi a gota d'água. Outras achavam que viviam bem e, quando vem o diagnóstico, percebem que elas não são prioridade e que algumas escolhas do parceiro não estão relacionadas ao bem-estar da família em geral.

Sabemos que são muitos os fatores que levam a uma separação conjugal, e não cabe a ninguém fazer julgamentos, mas isso não é passaporte para a irresponsabilidade afetiva. Cada um pode abandonar o barco quando quiser, mas essa liberdade não elimina um possível lapso de caráter que, às vezes, passa muito tempo escondido, mas vem à tona na hora dos desafios mais severos.

Ninguém está 100% blindado de ter doenças, e as enfermidades um dia podem chegar para qualquer pessoa, e pode-se dizer que é unanimidade o fato de todos desejarem ser amparados se isso vier a acontecer.

Mulher em leito de hospital Crédito: Pixabay

Infelizmente, algumas jornadas que começam cercadas de amor se tornam lutas solitárias. Mas ao mesmo tempo que uma mão se encolhe, outras podem ser estendidas, e não vale se prender àquilo que sai de nossas vidas por vontade própria.