São iniciativas que não podem ser apenas paliativas. Devem se consolidar como políticas públicas de combate ao crime. Em ambientes conflagrados, fuzis e outras armas de alta capacidade destrutiva são utilizadas como forma de ostentação e intimidação por parte das facções perante os rivais. E a ameaça se transforma em pavor diante do som das rajadas. É preciso ouvir o grito de socorro de quem vive sob a mira de fuzis. Desbaratar a cadeia que fornece essas armas é também tirar o poder dessas gangues. Esse é o desafio que se impõe às forças de segurança no Estado e no país.