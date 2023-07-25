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'Crypta'

Polícia faz operação contra tráfico de armas e drogas em cidades do ES

Durante a ação, deflagrada na madrugada desta terça-feira (25), foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em Vila Velha, Serra, Viana e Marataízes

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 08:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2023 às 08:09
Polícia Civil deflagrou, na madrugada desta terça-feira (25), a Operação Crypta, com objetivo de combater o tráfico de drogas, o comércio ilegal de armas de fogo e munições e de cumprir 30 mandados de busca e apreensão em Vila Velha, Serra e Viana, na Grande Vitória, e em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a polícia procurava suspeitos que vendiam armas de fogo em grupos de aplicativo de mensagens. Essas armas seriam utilizadas para roubos e homicídios. 
Ao todo, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou que sete armas, acessórios e munições foram apreendidas, além de quatro pessoas presas. A reportagem da TV Gazeta apurou que são armamentos novos, ainda na maleta. Coletes, munição e silenciadores também foram apreendidos.
A ação aconteceu por meio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT).
De acordo com a Sesp, três pessoas foram presas nesta terça-feira e autuadas em flagrante pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo; o quarto suspeito foi capturado na quinta-feira (20), em cumprimento de mandado de prisão.
Segundo o delegado Alan Moreno Andrade, do CIAT, a operação se iniciou com a prisão em flagrante de Gideão da Silva Jorge, em abril de 2023. Com ele foram apreendidos uma arma de fogo, com carregador alongado e 700 pinos de crack. A investigação durou seis meses e revelou que as pessoas compravam armas em um grupo e recebiam até em casa mesmo.
"Com a investigação conseguimos chegar a esse grupo criminoso que comercializa armas de fogo para todo o Estado, como se fosse um disque-arma. É um grupo de mensagens eletrônicas, onde vendem armas de fogo, compram munições, vendem acessório de arma de fogo...", iniciou.
"Alguém oferecia uma arma de fogo, a pessoa levava a arma até você. Onde a pessoa avaliaria o produto e adquiriria a arma sem qualquer registro ou controle. Um grupo onde a criminalidade está banalizada."
Alan Moreno Andrade - Delegado do CIAT
No bairro Aparecida, em Cariacica, uma pistola calibre 9 milímetros foi apreendida. Outras duas armas foram apreendidas no mesmo município, em outros endereços alvos de busca.
Em Vila Velha, foram apreendidas duas armas e um colete balístico.

Polícia Civil realiza operação para combater comércio ilegal de armas de fogo

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