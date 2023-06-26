PF apreende fuzil em endereço de traficante de drogas em Vitória

Polícia Federal apreendeu fuzil e carregadores no bairro Goiabeiras Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Um fuzil do modelo T4 556 e cinco carregadores foram apreendidos pela Polícia Federal no bairro Goiabeiras , em Vitória , na manhã desta segunda-feira (26). A apreensão ocorreu no momento em que o armamento era entregue, por uma transportadora, no endereço de um traficante de drogas. Ninguém foi preso.

Segundo informou a PF, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais e ao Tráfico de Armas (DELEPAT), o armamento foi adquirido junto ao fabricante no Brasil por um traficante preso na Operação Downfall, deflagrada em maio deste ano. Na época, ele foi detido com uso de documentos falsos, inclusive um registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) ideologicamente falso.

A corporação afirmou ainda que as investigações prosseguem para avaliar as condições da compra e onde o armamento apreendido seria usado.

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Operação Downfall

A Polícia Federal deflagrou no início de maio a Operação Downfall, que teve como objetivo reprimir e desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas com diversas ramificações no país. Os trabalhos começaram em Curitiba, no Paraná, junto com a Receita Federal e a Polícia Civil paranaense, e se desdobraram em outros sete estados.