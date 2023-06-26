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Ninguém foi preso

PF apreende fuzil em endereço de traficante de drogas em Vitória

Além da arma, também foram encontrados cinco carregadores. Corporação afirmou que investigações prosseguem para avaliar as condições da compra e onde o armamento seria usado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2023 às 16:41

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 16:41

Fuzil e carregadores foram apreendidos no bairro Goiabeiras, em Vitória
Polícia Federal apreendeu fuzil e carregadores no bairro Goiabeiras Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Um fuzil do modelo T4 556 e cinco carregadores foram apreendidos pela Polícia Federal no bairro Goiabeiras, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (26). A apreensão ocorreu no momento em que o armamento era entregue, por uma transportadora, no endereço de um traficante de drogas. Ninguém foi preso.
Segundo informou a PF, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais e ao Tráfico de Armas (DELEPAT), o armamento foi adquirido junto ao fabricante no Brasil por um traficante preso na Operação Downfall, deflagrada em maio deste ano. Na época, ele foi detido com uso de documentos falsos, inclusive um registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) ideologicamente falso. 
A corporação afirmou ainda que as investigações prosseguem para avaliar as condições da compra e onde o armamento apreendido seria usado. 
PF apreende fuzil em endereço de traficante de drogas em Vitória

Operação Downfall

A Polícia Federal deflagrou no início de maio a Operação Downfall, que teve como objetivo reprimir e desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas com diversas ramificações no país. Os trabalhos começaram em Curitiba, no Paraná, junto com a Receita Federal e a Polícia Civil paranaense, e se desdobraram em outros sete estados.
No Espírito Santo, um homem foi preso em Vila Velha no dia 4 de maio. O site A Gazeta apurou que ele foi detido em flagrante por uso de documento falso. O suspeito é apontado como o responsável por desempenhar o papel de contador da organização criminosa, além de cuidar do transporte de altos valores em espécie e gerenciar os locais de depósito do dinheiro da organização. Na casa dele foram apreendidos oito celulares, um notebook e documentos diversos.

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