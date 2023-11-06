É preciso construir novas lideranças sem destruir o que dá certo no ES

Esses são apenas alguns desafios que devem fazer parte do compromisso que futuras lideranças políticas precisarão firmar com o Estado. As lições deixadas pela crise do passado e os aprendizados com a estabilidade do presente devem servir de direcionamento aos novos gestores públicos. Não pode haver espaço para aventureiros que destruam os avanços obtidos nas últimas décadas.