Governo do ES recebe mais uma vez nota A no Tesouro Nacional

Pelo 12° ano consecutivo, o Espírito Santo recebeu 'nota A' sobre a Capacidade de Pagamento dos Estados e Municípios (Capag) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A nota foi informada pelo órgão federal ao governo do Estado em ofício nesta quarta-feira (11).
A análise diz respeito ao desempenho do Estado em 2022. Foram avaliadas a capacidade de endividamento, a poupança corrente e a liquidez do Estado. Na prática, o resultado atesta a excelente saúde financeira do Espírito Santo, mostrando que o Estado tem recursos suficientes em caixa para cumprir com as suas obrigações financeiras e realizar investimentos.
Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o resultado foi obtido seguindo metodologia que avalia três indicadores: endividamento, poupança corrente e liquidez. O primeiro indicador é calculado pela relação entre a dívida consolidada e a receita corrente líquida. O segundo é definido pela relação entre a despesa corrente e a receita corrente ajustada. Já o terceiro é calculado pela relação entre as obrigações financeiras e a disponibilidade de caixa bruta. Em todos os três indicadores, o Espírito Santo recebeu a nota máxima.
"O Espírito Santo é o único Estado 'nota A' em todos os anos desde que o Tesouro Nacional começou a conceder as notas. E tudo começou em 2012, em meu primeiro mandato. De lá para cá, mantivemos o Estado organizado e com uma gestão fiscal eficiente, o que nos dá poder de investimento, transformando o Espírito Santo em referência em diversas áreas"
O secretário estadual da Fazenda, Benício Costa, observou que o Estado vem apresentando endividamento líquido negativo há três anos e, ao mesmo tempo, registra recorde nos investimentos.
“Em 2023 seguimos nesse mesmo caminho. Atingimos o montante de R$ 12,68 bilhões em investimentos, no período de janeiro de 2019 a agosto de 2023”, disse o secretário, acrescentando que o Espírito Santo é referência para o país em qualidade na gestão financeira e fiscal.
Governo do ES recebe mais uma vez nota A no Tesouro Nacional