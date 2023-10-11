Governo do ES recebe mais uma vez nota A no Tesouro Nacional

"O Espírito Santo é o único Estado 'nota A' em todos os anos desde que o Tesouro Nacional começou a conceder as notas. E tudo começou em 2012, em meu primeiro mandato. De lá para cá, mantivemos o Estado organizado e com uma gestão fiscal eficiente, o que nos dá poder de investimento, transformando o Espírito Santo em referência em diversas áreas"