É o momento do ES construir novas lideranças, diz cientista político

O comentarista da GloboNews Gerson Camarotti, o analista político João Gualberto e a colunista de A Gazeta Letícia Orlandi Crédito: Carlos Alberto Silva

Ele aponta que os novos tempos, em uma sociedade digitalizada e sob a forte influência das redes sociais, exigem transformações.

“E esta transformação envolve não só o setor empresarial e a sua capacidade de formar lideranças, mas também outros setores da sociedade. É preciso formatar um projeto que não expresse o interesse de um segmento, mas da sociedade. Um projeto que traga respostas sobre o que é importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Avalio que há capital político e capacidade de articulação para que isto aconteça”.

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Outro ponto importante, segundo ele, é que há pressa para evitar que se repitam momentos já vividos no Estado que levaram à falência das contas públicas e seus reflexos em outras áreas.

“O que nos amedronta hoje é a possibilidade do retorno da desorganização, de eleger populistas que, daqui há seis meses, voltem com as ameaças do passado: salários atrasados, escolas sem transporte escolar, unidades de saúde precárias e sem medicamentos, contas públicas falidas, como aconteceu na virada do século. Precisamos nos antecipar ao desastre”, pondera o cientista político.

O momento, avalia, é favorável a criação de um amplo movimento estadual de construção de novas lideranças políticas “Lideranças que vão para a política a partir de um projeto construído. Vamos construir um lugar para discutir estas ideais para um Poder Legislativo municipal com capacidade de renovação. A porta de entrada no processo é a Câmara de Vereadores. Volto a dizer, é preciso que se faça algo enquanto temos tempo de formar e operar com calma”, assinala.

Lideranças que no futuro poderiam ocupar vagas de deputados estaduais e federais. “É um esforço que precisa ser feito”, pondera.

Ele lembra da importância da participação de alguns segmentos ao falar das igrejas neopentecostais. “Somos o Estado mais evangélico do Brasil. Um volume expressivo de pequenas igrejas que nasceram das assembleias, formadas em sua maioria fiéis pretos, pobres e periféricos, mas com princípios como anti-corrupção, prosperidade, empreendedorismo e que não gostam de assistencialismo”, explica

É um segmento social, pondera, que precisa de acolhimento. “É preciso entender o que se passa com estas pessoas, se precisam de formação para melhorar a sua participação no mercado de trabalho, apoio aos pequenos empreendedores, dentre outros aspectos. Temos que criar uma forma de trazer estas pessoas para as conversas”.

João Gualberto destacou que movimentos como este já aconteceram no Espírito Santo em pelo menos três momentos importantes. Nos anos de 1920, com a crise do café e a erradicação dos cafezais; nos anos de 1960, quando os empresários se uniram para desenvolver um projeto colocado em prática pelo governo de Christiano Dias Lopes, que entre os resultados teve a construção das BRs 101 e 262.