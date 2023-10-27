Pedra Azul Summit: CEOs revelam segredos do ES para atrair novos negócios

Pedra Azul Summit com Abdo Filho, Kaumer Chieppe, Ricardo Botelho e Jorge Luiz Roberto de Oliveira Crédito: Carlos Alberto Silva

O potencial de ser protagonista no mercado de gás natural e da transição energética, o capital humano e o ambiente institucional do Espírito Santo têm feito a economia local se diferenciar no país, segundo avaliação de líderes de grandes empresas capixabas, na abertura do Pedra Azul Summit 2023. O evento, que reúne os principais líderes empresariais e políticos do Estado, começou nesta sexta-feira (27) e vai até sábado (28).

► LEIA MAIS: Confira quem prestigiou a abertura do Pedra Azul Summit

O primeiro painel do Pedra Azul Summit 2023 teve como tema Insights para o futuro: oportunidades, desafio e liderança, que contou com a presença do CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Jorge Oliveira, CEO da Energisa, RIcardo Botelho e o presidente do Grupo Águia Branca, Kaumer Chieppe.

Antes do painel, na abertura do encontro, o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, falou sobre a importância de realizar mais um encontro, que está na 18ª edição. Para ele, é um momento de discutir a agenda de futuro e apresentar visão de longo prazo. “Capixabas não aceitam mais retrocessos e rupturas”, analisou.

As potencialidades e características do Espírito Santo foram alguns pontos tratados pelos palestrantes. O empresário Ricardo Botelho, CEO da Energisa, disse que o Espírito Santo tem uma característica de infraestrutura energética interessante, que pode ser usar usada para alavancar a distribuição do gás natural.

► LEIA MAIS: Café Lindenberg defende diálogo sobre transformações do mundo

Ele também apontou a questão geográfica como uma vantagem, pelo Estado estar próximos das maiores reservas de gás natural do país. A Energia comprou a ES Gás por R$ 1,4 bilhão e assumiu a gestão no início deste ano.

"O gás natural é uma avenida de oportunidades. É uma fonte de energia primária das mais importantes que temos no Brasil na transição de combustíveis fósseis para renováveis. O Brasil tem oportunidade de crescer nesse segmento com potencial pouco explorado. E no Espírito Santo, por estar próximo das reservas de gás, tem toda uma possibilidade de usar gasoduto, podendo crescer com investimento em distribuição de gás", frisou.

Botelho lembrou que no país 50% do gás produzido é aplicado na extração do petróleo. “Se o gás é menos poluente, vamos dar um uso mais nobre que a reinjeção”, frisou.

Para o presidente da ArcelorMittal, Jorge Oliveira, o Espírito Santo é um exemplo no país por sua estabilidade política e bom ambiente de negócios. “Capacidade de transformação do Espírito Santo tem sido peça fundamental.”

E Oliveira acrescentou ainda que além do Estado ser organizado, tem capital humano brilhante, tendo exportado mão de obra para outros mercados.

O presidente do Grupo Águia Branca, Kaumer Chieppe, afirma que uma das qualidades da economia capixaba é possibilitar várias vertentes de crescimento, contribuindo na atração de novos negócios.

O presidente da Águia Branca considera que mesmo sendo pequeno, o Estado tem várias empresas com destaque nacional, característica que fortalece o Espírito Santo. “Empresas capixabas com sede aqui acabam tendo uma estrutura mais forte e investem aqui. E as grandes empresas nacional sempre serão muito bem-vindas."

Chieppe acredita que outro ponto que fez a diferença no Espírito Santo nos últimos 20 anos foi ter um governo bastante ativo para fazer as coisas acontecerem, com investimento na educação, culminando em mão de obra mais qualificada.

Os líderes empresariais também discutiram as potencialidades do aumento do uso do gás natural nas produções. Inclusive o assunto tem sido discutido em um grupo organizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento.