'O ES está bem posicionado para crescer mais com a reforma tributária'





A gente trabalha como estimativa um pouco mais conservadora, de 12 pontos percentuais, mas ainda assim é um impacto muito significativo. Essa é a razão principal pela qual é importante fazer a reforma tributária. A forma de fazê-la também não tem nada de muito original.





É trazer para o Brasil o melhor padrão mundial de tributação e consumo da produção de bens e serviços que é o Imposto sobre Valor Adicional (IVA). O grande desafio é como fazer a migração para esse melhor padrão internacional, considerando a necessidade de migração do sistema atual que tem muitas distorções.

Isso tem um efeito muito positivo sobre questões de economia brasileira. Há estimativas de que esses efeitos poderiam chegar a um aumento de até 20 pontos percentuais do PIB potencial do Brasil em 15 anos.