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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja como foi a abertura do Pedra Azul Summit 2023

Publicado em
27 out 2023 às 15:48
Ricardo Botelho, Jorge Oliveira, Café Lindenberg, Kaumer Chieppe e Abdo Filho
Ricardo Botelho, Jorge Oliveira, Café Lindenberg, Kaumer Chieppe e Abdo Filho:  Crédito: Arthur Louzada
Foi dada a largada do Pedra Azul Summit 2023, o maior encontro de líderes políticos e empresariais do ES promovido pela Rede Gazeta, nesta  sexta-feira (27), na região de montanhas do Estado. O evento foi aberto com um almoço de boas-vindas na Pousada Pedra Azul, sede do evento.
Em seguida, o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, fez a abertura do encontro destacando o aniversário de 95 anos da empresa e os desafios para o futuro.  "Caminhamos para os 100 anos com o propósito de seguir relevante para a audiência e de fazer a diferença para o Espírito Santo". Café ainda destacou que a mudança e a transformação fazem parte da rotina da Gazeta e todas as empresas.
O primeiro painel do encontro foi dado por quem conhece de perto os desafios do ambiente de negócios no Espírito Santo. CEOs de três grandes grupos com atuação local discutiram os desafios e oportunidades para lideranças no horizonte rumo a 2024: Jorge Luiz de Oliveira (ArcelorMittal Aços Planos América Latina), Ricardo Botelho (Energisa) e Kaumer Chieppe (Grupo Águia Branca) participarão do painel conduzido pelo colunista Abdo Filho, de A Gazeta.
A programação desta sexta-feira contou ainda mesa redonda onde o panorama político de 2024 com o comentarista político da GloboNews Gerson Camarotti, o cientista político João Gualberto Vasconcellos, e a colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves.
Luiz Claudio Allemand, Gerson Camarotti e Maria Claudia Allemand
Luiz Claudio Allemand, Gerson Camarotti e Maria Claudia Allemand Crédito: Arthur Louzada
Gustavo Knupp, Alexandre Tironi e Claudiney Gonçalves Guimarães
Gustavo Knupp, Alexandre Tironi e Claudiney Gonçalves Guimarães Crédito: Arthur Louzada
Mariana Buaiz, Bartira Almeida e Sabrina Fajardo
Mariana Buaiz, Bartira Almeida e Sabrina Fajardo Crédito: Arthur Louzada
Márcia e Junior Carone
Márcia e Junior Carone Crédito: Arthur Louzada
Décio e Eulália Chieppe
Décio e Eulália Chieppe Crédito: Arthur Louzada
Gilson Pereira e Aline Pereira
Gilson Pereira e Aline Pereira Crédito: Arthur Louzada
Marusa Sarcinelli e Márcio Chagas
Marusa Sarcinelli e Márcio Chagas Crédito: Arthur Louzada
João Gualberto Vasconcellos e Priscyla Pelissari
João Gualberto Vasconcellos e Priscyla Pelissari Crédito: Arthur Louzada
Raphael Marques, Flavia Mignone e Josemar Moreira
Raphael Marques, Flavia Mignone e Josemar Moreira Crédito: Arthur Louzada
Letícia e José Armando Campos
Letícia e José Armando Campos Crédito: Arthur Louzada
Américo Buaiz Filho, Mariana Buaiz e Café Lindenberg
Américo Buaiz Filho, Mariana Buaiz e Café Lindenberg Crédito: Arthur Louzada
Flavia e Bartira Almeida
Flavia e Bartira Almeida Crédito: Arthur Louzada
Bruno Funchal e família
Bruno Funchal e família Crédito: Arthur Louzada
Jorge Oliveira e Wagner Chieppe
Jorge Oliveira e Wagner Chieppe Crédito: Arthur Louzada

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