Veja como foi a abertura do Pedra Azul Summit 2023

Ricardo Botelho, Jorge Oliveira, Café Lindenberg, Kaumer Chieppe e Abdo Filho: Crédito: Arthur Louzada

Foi dada a largada do Pedra Azul Summit 2023, o maior encontro de líderes políticos e empresariais do ES promovido pela Rede Gazeta, nesta sexta-feira (27), na região de montanhas do Estado. O evento foi aberto com um almoço de boas-vindas na Pousada Pedra Azul, sede do evento.

Em seguida, o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, fez a abertura do encontro destacando o aniversário de 95 anos da empresa e os desafios para o futuro. "Caminhamos para os 100 anos com o propósito de seguir relevante para a audiência e de fazer a diferença para o Espírito Santo". Café ainda destacou que a mudança e a transformação fazem parte da rotina da Gazeta e todas as empresas.

O primeiro painel do encontro foi dado por quem conhece de perto os desafios do ambiente de negócios no Espírito Santo. CEOs de três grandes grupos com atuação local discutiram os desafios e oportunidades para lideranças no horizonte rumo a 2024: Jorge Luiz de Oliveira (ArcelorMittal Aços Planos América Latina), Ricardo Botelho (Energisa) e Kaumer Chieppe (Grupo Águia Branca) participarão do painel conduzido pelo colunista Abdo Filho, de A Gazeta.

A programação desta sexta-feira contou ainda mesa redonda onde o panorama político de 2024 com o comentarista político da GloboNews Gerson Camarotti, o cientista político João Gualberto Vasconcellos, e a colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves.

Luiz Claudio Allemand, Gerson Camarotti e Maria Claudia Allemand Crédito: Arthur Louzada

Gustavo Knupp, Alexandre Tironi e Claudiney Gonçalves Guimarães Crédito: Arthur Louzada

Mariana Buaiz, Bartira Almeida e Sabrina Fajardo Crédito: Arthur Louzada

Márcia e Junior Carone Crédito: Arthur Louzada

Décio e Eulália Chieppe Crédito: Arthur Louzada

Gilson Pereira e Aline Pereira Crédito: Arthur Louzada

Marusa Sarcinelli e Márcio Chagas Crédito: Arthur Louzada

João Gualberto Vasconcellos e Priscyla Pelissari Crédito: Arthur Louzada

Raphael Marques, Flavia Mignone e Josemar Moreira Crédito: Arthur Louzada

Letícia e José Armando Campos Crédito: Arthur Louzada

Américo Buaiz Filho, Mariana Buaiz e Café Lindenberg Crédito: Arthur Louzada

Flavia e Bartira Almeida Crédito: Arthur Louzada

Bruno Funchal e família Crédito: Arthur Louzada