Gerson Camarotti, da GloboNews, participa do Pedra Azul Summit da Gazeta

O Pedra Azul Summit 2023 vai ganhando forma, e quem desembarca no Espírito Santo para o principal encontro de líderes empresariais e políticos do Estado, em outubro, é o jornalista e comentarista da GloboNews Gerson Camarotti.
No dia 27 de outubro, Camarotti comanda o painel "Papo de Política: 2024", lado a lado com a nossa colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves. Com mais de 20 anos de carreira, Camarotti já ajudou a desnudar os principais escândalos políticos do país na última década, foi o primeiro brasileiro a entrevistar o Papa Francisco e coleciona furos jornalísticos que repercutem em todos os veículos do país.