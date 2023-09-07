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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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João Vitor Nicchio e Gabriela San Valero dizem sim-sim em Vitória

Publicado em
07 set 2023 às 03:00
Os noivos: João Vitor Damiani Nicchio e Gabriela San Valero
Os noivos João Vitor Damiani Nicchio e Gabriela San Valero: sim-sim no Lareira Portuguesa Crédito: Ilson Nedel

João Vitor&Gabi

João Vitor Damiani Nicchio e Gabriela San Valero seleram a união civil, seguida de um jantar em família no restaurante Lareira Portuguesa. O casamento religioso ficou para 2024, após o nascimento do bebê do casal, Vicente. A decoração foi assinada por Mel Pitange, com bolo e doces de Najla Carone e bem-casados de Louise Lacourt. Veja as fotos de Ilson Nedel.

INOVAÇÃO

Partiu, Rio!

A dermatologista Ana Flávia Lemos promete trazer novidades do evento que vai participar nos dias 21 e 22 de setembro, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O curso Changeover Experience vai ter palestras ministradas pelos dermatologistas Cyro Hirano e Denise Barcelos, que inclusive, atende famosas como Maíra Cardi, Isis Valverde e Grazi Massafera. “Em um programa completo e imperdível, que vai desde a dermatologia integrativa até terapias regenerativas, um dos maiores avanços da medicina atualmente, Dr. Cyro e Drª Denise vão compartilhar sua filosofia de trabalho consistente, praticada há mais de 20 anos e em cerca de 30 mil pacientes”, explica Ana Flávia.

Partiu, Rio 2!

Sandra Matias e Lara Brotas desembarcam na próxima semana na ArtRio, uma das maiores feiras de arte da América Latina, que acontece de 13 a 17 de setembro, na Marina da Glória. Elas apresentam no stand da Matias Brotas um conjunto inédito de obras de artistas em destaque na cena da arte contemporânea nacional e internacional. Um dos destaques é participação da artista Rubiane Maia, que atualmente vive em Folkestone, no Reino Unido, mas nasceu em Caratinga, Minas Gerais, e viveu a maior parte da sua vida em terras capixabas, em Vitória, Espírito Santo. A artista apresentará no stand da galeria capixaba uma imagem fotográfica da performance SPEIREIN (foto) realizada em Londres, em 2021.

Jornada científica

Léo Carrareto, CEO da Wis Educação, será o palestrante de abertura da 22ª Jornada Científica e Cultural FAESA, que acontece nesta terça-feira (12/09), a partir das 18h30, no Auditório Central do Centro Universitário, e com transmissão ao vivo e gratuita pelo canal da instituição no Youtube.

Capixaba de coração

Marcos Fraga é o novo diretor da unidade da Sankhya no Espírito Santo. O carioca e ‘capixaba coração’ reside no Estado desde 1997, e traz consigo um profundo conhecimento na área.

FEIRA DOS MUNICÍPIOS

O superintendente da Fecomércio-ES, Wagner Corrêa; o governador Renato Casagrande; e Nilton Basílio, gerente jurídico da Fecomércio-ES, na Feira dos Municípios
O superintendente da Fecomércio-ES, Wagner Corrêa; o governador Renato Casagrande; e Nilton Basílio, gerente jurídico da Fecomércio-ES, na Feira dos Municípios Crédito: Marcos Salles

NA ITÁLIA

O chef Ari Cardoso que está na Itália desde o dia 1º, onde faz uma imersão gastronômica. Na foto ele e a esposa Fernanda, a caminho da Ilha de Ischia, no Golfo de Nápoles
O chef Ari Cardoso e esposa Fernanda: imersão gastronômica e turística, na Itália Crédito: Acervo pessoal

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