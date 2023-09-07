João Vitor Nicchio e Gabriela San Valero dizem sim-sim em Vitória

Sandra Matias e Lara Brotas desembarcam na próxima semana na ArtRio, uma das maiores feiras de arte da América Latina, que acontece de 13 a 17 de setembro, na Marina da Glória. Elas apresentam no stand da Matias Brotas um conjunto inédito de obras de artistas em destaque na cena da arte contemporânea nacional e internacional. Um dos destaques é participação da artista Rubiane Maia, que atualmente vive em Folkestone, no Reino Unido, mas nasceu em Caratinga, Minas Gerais, e viveu a maior parte da sua vida em terras capixabas, em Vitória, Espírito Santo. A artista apresentará no stand da galeria capixaba uma imagem fotográfica da performance SPEIREIN (foto) realizada em Londres, em 2021.