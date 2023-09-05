Márcio Bittencourt celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Bruna Rody, da Inspira, marca presença no Adit Arq 23, Seminário de Arquitetura, Design e Projetos, realizado pela Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, que acontece em São Paulo, no dia 12 de setembro. A arquiteta, que junto com a irmã Paula Rody, assina o conceito de alguns dos empreendimentos que mais se destacaram no Estado este ano, acompanhará de perto o evento, que tem o objetivo de promover diálogo sobre os melhores projetos do país e do mundo sob óticas de arquitetura, design, ESG, inovação e operação dos mercados imobiliário e turístico.