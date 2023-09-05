Márcio Bittencourt celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

A influenciadora Virginia Fonseca revelou nos últimos dias que teve alopecia areata, uma condição que provoca queda de cabelo e que pode ser agravada por situações de estresse e ansiedade. De acordo com a dermatologista Priscila Passamani, a alopecia areata é uma doença inflamatória que inativa os folículos capilares e provoca queda de cabelo. A perda dos fios acontece em uma ou mais regiões específicas do couro cabeludo, muitas vezes, em tufos. “É um caso de alopecia em que a perda não é definitiva, mas é fundamental acompanhamento médico adequado para olhar a questão de uma forma mais integrada. E há hoje recursos tecnológicos, como o Mesojet, que permite a combinação de ativos para estimular os fios e tratar a região. É importante também avaliar se a condição não está associada a outro tipo de doença”, explica.