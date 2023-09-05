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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Márcio Bittencourt celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Publicado em
05 set 2023 às 03:00
Márcio Bittencourt celebrou 60 anos no Lareira Up, em Vitória
Márcio Bittencourt celebrou 60 anos no Lareira Up, em Vitória Crédito: André Alves

Viva, Márcio! 

Querido de RR, o dentista Márcio Bittencourt "sessentou". Celebrou a data ao lado da família e de amigos neste sábado (02), no Lareira Up, em Vitória. A decoração da festa foi assinada por Ana Coelho e os DJs Yuri e Emerson Vaz ferveram a pista, em quase seis horas de festa. O catering ficou a cargo da dupla Sandra e Liseta Fonseca. Presenças importantes dos filhos de Marcio,  Bernardo, que mora em Singapura, e Frederico, que reside em Abu Dhabi, além da mãe Glorinha, esbanjando saúde aos 88 anos. Veja os melhores momentos da noite na galeria de André Alves.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Maria Borgo e Bruno Gavoli e os filhos Benício e Benjamim
A aniversariante Maria Borgo e Bruno Gavoli e os filhos Benício e Benjamim: noite de aniversário no Balthazar, em Vitória Crédito: Héctor Siqueira

Arquitetura e turismo em debate

Bruna Rody, da Inspira, marca presença no Adit Arq 23, Seminário de Arquitetura, Design e Projetos, realizado pela Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, que acontece em São Paulo, no dia 12 de setembro. A arquiteta, que junto com a irmã Paula Rody, assina o conceito de alguns dos empreendimentos que mais se destacaram no Estado este ano, acompanhará de perto o evento, que tem o objetivo de promover diálogo sobre os melhores projetos do país e do mundo sob óticas de arquitetura, design, ESG, inovação e operação dos mercados imobiliário e turístico.

Atenção à queda de cabelo

 A influenciadora Virginia Fonseca revelou nos últimos dias que teve alopecia areata, uma condição que provoca queda de cabelo e que pode ser agravada por situações de estresse e ansiedade. De acordo com a dermatologista Priscila Passamani, a alopecia areata é uma doença inflamatória que inativa os folículos capilares e provoca queda de cabelo. A perda dos fios acontece em uma ou mais regiões específicas do couro cabeludo, muitas vezes, em tufos. “É um caso de alopecia em que a perda não é definitiva, mas é fundamental acompanhamento médico adequado para olhar a questão de uma forma mais integrada. E há hoje recursos tecnológicos, como o Mesojet, que permite a combinação de ativos para estimular os fios e tratar a região. É importante também avaliar se a condição não está associada a outro tipo de doença”, explica.

Biografia com parabéns pra você

O empresário Antônio Geraldo Perovano comemora seu aniversário e lança biografia, no próximo dia 21 de setembro, na Casa Mizzi, em Pontal de Camburi, em Vitória.

Mulheres empreendedoras

Chris Badke, presidente da CDL Jovem Vitória, acaba de ser nomeada como representante Titular da Câmara das Mulheres Empreendedoras da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), representando a Fecomércio/ES, cargo que aceitou com muito orgulho e com o qual poderá atrair ainda mais atenção para o desenvolvimento do Espírito Santo.

INAUGURAÇÃO

David Teixeira Junior, Laíse Teixeira e Daniel Escobar
David Teixeira Junior, Laíse Teixeira e Daniel Escobar: O Grupo Vessa, detentor da bandeira Chevrolet há quase 90 anos no Estado, inaugurou sua terceira concessionária, na Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha, neste sábado (02) Crédito: Arthur Louzada

FESTA

Emily Finamore, Tatiane Oliveira, Patrick Schilte, Cristina Leite, Lorena Negreli
Emily Finamore, Tatiane Oliveira, Patrick Schilte, Cristina Leite, Lorena Negreli: Na 6ª Party Nutrition, que reuniu os melhores profissionais para comemorar o dia do Nutricionista Crédito: RF Comunicação

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