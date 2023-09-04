Teatro Sesi reabre as portas com congo e música clássica; veja fotos

A equipe de intensivistas do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), composta pelos médicos da Cooperati-ES, estará à frente da Jornada de Sepse da instituição, marcada para a próxima terça-feira (05/09). A iniciativa, direcionada à equipe multidisciplinar do hospital, tem como objetivo conscientizar sobre o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas de sepse, além de apresentar as mais recentes novidades no manejo dessa condição. “Ações como essa contribuem significativamente para a melhoria dos dados de morbidade e mortalidade por sepse”, avalia Rodrigo Conti, diretor clínico do HEUE.