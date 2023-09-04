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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Teatro Sesi reabre as portas com congo e música clássica; veja fotos

Publicado em
04 set 2023 às 03:00
Cris Samorini, Virginia Casagarnde e Fabricio Noronha
A presidente da Findes Cris Samorini, a primeira-dama do Estado Virginia Casagrande e o secretário de Estado da Cultura:  Fabricio Noronha: na apresentação de "Congo & Cordas", no novo Teatro Sesi Crédito: Thiago Guimarães

Reestreia

Depois de passar por uma reforma, com  projeto de revitalização, readequação e ampliação, o Teatro Sesi reabriu suas portas nesta sexta-feira (01º), em Jardim da Penha, com o espetáculo "Congo & Cordas". Personalidades da cultura capixaba como  Amaro Lima, Elaine Augusta, Fabio Carvalho e Isabella Lucchi cantaram ao lado da Orquestra Camerata Sesi e da banda de Congo da Serra. Nesta noite, o Sesi ES apresentou ainda novo maestro da Orquestra Camerata, Isaac Gonçalves. Veja as fotos de Thiago Guimarães

FEIJOADA

Beatriz Crocce prestigiando a feijoada do Chef João Mendes (Boteco do João) em benefício do Asilo dos Idosos e Vitória.
Beatriz Croce prestigiando a feijoada do Chef João Mendes, do Boteco do João, em prol do Asilo dos Idosos de Vitória, neste sábado (02) Crédito: Anette Musso

CASAMENTO

Fernanda Rodrigues e Rafael Sampaio e Josy Cogo
Os noivos Fernanda Rodrigues e Rafael Sampaio e Josy Cogo: sim-sim em Vila Velha Crédito: Divulgação

Valdecir&Geise

Valdecir Torezani e Geisiane vão oficializar o casamento no dia 27 de outubro, na Catedral Metropolitana de Vitória, e festão no Le Buffet Master. 

Jornada médica

A equipe de intensivistas do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), composta pelos médicos da Cooperati-ES, estará à frente da Jornada de Sepse da instituição, marcada para a próxima terça-feira (05/09). A iniciativa, direcionada à equipe multidisciplinar do hospital, tem como objetivo conscientizar sobre o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas de sepse, além de apresentar as mais recentes novidades no manejo dessa condição. “Ações como essa contribuem significativamente para a melhoria dos dados de morbidade e mortalidade por sepse”, avalia Rodrigo Conti, diretor clínico do HEUE.

Aniversário

Querido de RR, Márcio Bittencourt celebrou 60 anos, entre amigos e familiares, no sábado (02), no Lareira Up, sob coordenação de Sandra Fonseca. 

FESTIVAL MUSICAL

Simone marçal, Vitor D'almeida e Daniel Morelo
Simone marçal, Vitor D'almeida e Daniel Morelo: na 5ª edição do Formemus,  na Praça Duque de Caxias, em Vila Velha Crédito: Claudio Postay

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