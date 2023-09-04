Teatro Sesi reabre as portas com congo e música clássica; veja fotos

Depois de passar por uma reforma, com projeto de revitalização, readequação e ampliação, o Teatro Sesi reabriu suas portas nesta sexta-feira (01º), em Jardim da Penha, com o espetáculo "Congo & Cordas". Personalidades da cultura capixaba como Amaro Lima, Elaine Augusta, Fabio Carvalho e Isabella Lucchi cantaram ao lado da Orquestra Camerata Sesi e da banda de Congo da Serra. Nesta noite, o Sesi ES apresentou ainda novo maestro da Orquestra Camerata, Isaac Gonçalves. Veja as fotos de Thiago Guimarães