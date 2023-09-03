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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Sindiex celebra 31 anos com homenagem ao empresário Etore Cavallieri

Publicado em
03 set 2023 às 03:02
Etore Cavallieri e Sidemar Acosta
Etore Cavallieri e Sidemar Acosta: na festa de 31 anos do Sindiex Crédito: Cacá Lima

31 anos do Sindiex

O Sindiex celebrou 31 anos com almoço que reuniu empresários de comércio exterior, autoridades e  convidados da entidade nesta quinta-feira (31), no Le Buffet Master. O evento contou com a palestra do economista Ricardo Amorim, e  entrega do prêmio Personalidade do Comércio Exterior 2023 ao empresário Etore Cavallieri. Veja as fotos de Cacá Lima

ANIVERSÁRIO

Silvio Brito vem aí

O Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles recebe no dia 14 de setembro, no Teatro da Ufes, às 21h, o cantor Silvio Brito, uma lenda da música brasileira com mais de três milhões e meio de discos vendidos, Brito começou sua carreira como vocalista da banda “Os Apaches” totalmente inspirada nos Beatles. Atualmente, se divide entre espetáculos e um programa na Rede Vida de Televisão, chamado “Silvio Brito em Família”, com a participação de sua esposa, filhas e do maestro e pianista Tiago Mineiro, e recebe grandes artistas brasileiros.

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