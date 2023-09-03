Sindiex celebra 31 anos com homenagem ao empresário Etore Cavallieri

O Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles recebe no dia 14 de setembro, no Teatro da Ufes, às 21h, o cantor Silvio Brito, uma lenda da música brasileira com mais de três milhões e meio de discos vendidos, Brito começou sua carreira como vocalista da banda “Os Apaches” totalmente inspirada nos Beatles. Atualmente, se divide entre espetáculos e um programa na Rede Vida de Televisão, chamado “Silvio Brito em Família”, com a participação de sua esposa, filhas e do maestro e pianista Tiago Mineiro, e recebe grandes artistas brasileiros.