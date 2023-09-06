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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Antonio Lievori celebra 54 anos em sunset party em Vila Velha

Publicado em
06 set 2023 às 03:00
Celina Lievori e o aniversariante Antonio Lievori
Celina Lievori e o aniversariante Antonio Lievori: sunset party no Di Marino  Crédito: Cloves Louzada

Viva, Toni!

O empresário Antonio Lievori celebrou seu aniversário com sunset party  sexta-feira (01º, no Di Marino Flutuante, em Vila Velha. Reuniu a família e amigos para brindar a vida, ao lado da sua Celina, ao som da dupla Jardel & Jeferson. Veja as fotos de Cloves Louzada.

EM SAMPA

Daniela&Fabricio

Daniela Morais e Fabrício de Aguiar dizem sim-sim nesta sexta-feira (08), no Do Papa Gourmet, Enseada do Suá. A festa, com 5 horas de duração,  será animada pela DJ Larissa TanTan.

Em Israel

Diretora de Desenvolvimento da Upuerê Educação Infantil, Tiziana Dadalto vai participar de imersão na área educação, em conjunto com o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo (Sinepe-ES), em Israel. 

Na Argentina

Ricardo Montenegro, diretor criativo da Tipz, será jurado do  Festival Internacional de Publicidade Independente (FePI),  em outubro, na cidade de Rosário, na Argentina.

ANIVERSÁRIO

A pequena Liz comemorou seus 7 anos com o tema 'Festival de Música'. Ao lado dos pais Diogo Nascimento Ferreira e Silvia Gabriela Pianca Fiorese
A pequena Liz comemorou seus 7 anos com o tema 'Festival de Música', Ao lado dos pais Diogo Nascimento Ferreira e Silvia Gabriela Pianca Fiorese, no cerimonial Vila Pindô Crédito: Lorena Alves

MERCADO IMOBILIÁRIO

Eduardo Ambrósio, Thiago Setúbal, Jordão Silva e André Rodrigues
Eduardo Ambrósio, Thiago Setúbal, Jordão Silva e André Rodrigues: em evento que discutiu as perspectivas para o mercado imobiliário capixaba para 2024 Crédito: Cloves Louzada

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