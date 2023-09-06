Antonio Lievori celebra 54 anos em sunset party em Vila Velha
Publicado em
06 set 2023 às 03:00
Celina Lievori e o aniversariante Antonio Lievori: sunset party no Di Marino Crédito: Cloves Louzada
Viva, Toni!
O empresário Antonio Lievori celebrou seu aniversário com sunset party sexta-feira (01º, no Di Marino Flutuante, em Vila Velha. Reuniu a família e amigos para brindar a vida, ao lado da sua Celina, ao som da dupla Jardel & Jeferson. Veja as fotos de Cloves Louzada.
EM SAMPA
Daniela&Fabricio
Daniela Morais e Fabrício de Aguiar dizem sim-sim nesta sexta-feira (08), no Do Papa Gourmet, Enseada do Suá. A festa, com 5 horas de duração, será animada pela DJ Larissa TanTan.
Em Israel
Diretora de Desenvolvimento da Upuerê Educação Infantil, Tiziana Dadalto vai participar de imersão na área educação, em conjunto com o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo (Sinepe-ES), em Israel.
Na Argentina
Ricardo Montenegro, diretor criativo da Tipz, será jurado do Festival Internacional de Publicidade Independente (FePI), em outubro, na cidade de Rosário, na Argentina.
ANIVERSÁRIO
A pequena Liz comemorou seus 7 anos com o tema 'Festival de Música', Ao lado dos pais Diogo Nascimento Ferreira e Silvia Gabriela Pianca Fiorese, no cerimonial Vila PindôCrédito: Lorena Alves
MERCADO IMOBILIÁRIO
Eduardo Ambrósio, Thiago Setúbal, Jordão Silva e André Rodrigues: em evento que discutiu as perspectivas para o mercado imobiliário capixaba para 2024Crédito: Cloves Louzada