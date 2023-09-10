Capixabas prestigiam lançamento de escritora do ES na Bienal do Livro
Publicado em
10 set 2023 às 03:00
Aurê e os filhos: Carlos Fernando Aguiar Lindeberg e a namorada, Mariana Copelli; Carol Lindenberg e Rodrigo Moreno, e Antonio Lindenberg e Alessandra Peres: no lançamento de "Cuide dos seus achados, Esqueça os seus perdidos”Crédito: André Hees
Compareceram amigos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, entre eles o empresário Cláudio Farina; a aposentada Mercia Farina; a presidente do Instituto Ponte, Bartira Almeida, e seu marido Nelson Teixeira; a psicóloga e palestrante Vânia Goulart; o escritor carioca Eduardo Mello; a psicóloga Rita de Cassia Antunes Peres, além dos filhos de Aurê, Carlos Fernando Aguiar Lindeberg e a namorada, Mariana Copelli; Carol Lindenberg e Rodrigo Moreno, e Antonio Lindenberg e Alessandra Peres.
Nelson Teixeira, Bartira Almeida e Aurê AguiarCrédito: André Hees
A psicóloga carioca Regina Martins era uma das que estava na fila de autógrafos. Sem laços com o Espírito Santo, foi atraída pelo título da obra:
“Vi a capa e achei que o título tinha tudo a ver com o momento que estou passando na minha vida. Resolvi entrar na fila e comprar”.
A frase que dá título ao livro de Aurê Aguiar foi postada há quase 10 anos, em 2014, em suas redes sociais. A frase viralizou: “Cuide dos seus achados, Esqueça os seus perdidos”.
Vania Goulart, Aurê Aguiar e Juarez MirandaCrédito: André Hees
“Ela foi publicada por uma revista, foi citada pela Ana Maria Braga e, de repente, figurava em milhares de postagens e vídeos. Eu acompanhava a citação viralizando num ritmo impossível de ser alcançado. Alguns se apossavam da autoria, outros citavam no final um singelo ‘autor desconhecido’. Contudo, há o registro de que a citação é minha. Sou a famosa desconhecida da frase que aparece 150 mil vezes na internet”, conta Aurê.
Claudio Farina, Aurê Aguiar e Mercia FarinaCrédito: André Hees
LANÇAMENTO EM VITÓRIA E SÃO PAULO
Lançamento do livro de Aurê Aguiar na Bienal do LivroCrédito: André Hees
O próximo lançamento será em Vitória, em outubro, em data ainda a ser definida. Em São Paulo, será no dia 10 de novembro.
Aurê se surpreendeu com o lançamento no Rio:
“Foi emocionante. Uma aglomeração de afetos surpreendente. Sonhei grande e o universo respondeu com algo ainda maior. A força de atração da palavra me trouxe um momento inesquecível. Minha estreia na Bienal superou as minhas expectativas. Um honra ser tão prestigiada no maior evento de literatura do país.”
O LIVRO
Rita de Cássia Antunes Peres e Aurê AguiarCrédito: André Hees
“Cuide de seus achados, esqueça os seus perdidos” é um livro de poemas e reflexões, uma prosa poética que pode se encaixar na categoria de Desenvolvimento Pessoal. Mas é mais do que isso. O livro pode ser um conselho, pode ser um espelho, pode ser uma porta, sugere a poeta, escritora e jornalista Marla de Queiroz, na apresentação da obra.
“Aurê nos mostra que escrever é jornada interna, odisseia íntima que entregamos ao Universo, para nos reintegrarmos a ele. E, no início do caminho, a poesia. E no meio do caminho, há poesia. E, na poesia, a travessia que é caminho sem fim, e estrada para se fazer em par ou ímpar. Entre sem hesitar. Este livro é um bom lugar para estar”, escreve Marla.
Caberia nessa obra, de tantas palavras curadas e curativas, a inauguração do gênero textual ABRAÇO LITERÁRIO, feito de palavras-pontes para nos levar aos nossos achados.
Ricardo Zanete Hees de Carvalho, André Hees, Aurê Aguiar e Renata RasseliCrédito: André Hees
“Esquecer os perdidos não é retirar tudo da memória, é abrir mão do excesso de lembrança. É entender que você pode escolher o tamanho do dano que a pior dor da pior perda poderá lhe causar. Fazer do seu coração partido um mosaico. Ou vários. Sua vida é a sua obra de arte, você decide quais intervenções manterá nela”, ressalta Aurê.
No prefácio, o psicólogo, escritor e palestrante Rossandro Klinjey observa que a vida é uma viagem com curvas imprevistas, descarrilamentos, trombadas e paradas bruscas.
“Daí, escolher o que achar e o que perder exige de nós uma capacidade quase alquímica, uma espécie de curadoria afetiva e espiritual, que define a qualidade da viagem que fazemos. É sobre essa alquimia o livro da Aurê”, observa Rossandro.
Edu Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões, diz que a escrita da autora “é incendiária”. Já Daniel Castanho, fundador e presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação, compara a escrita da Aurê a “um balé de letras, uma tradução de almas através da palavra sentida, que vai muito além da palavra escrita.”
“Cuide dos Seus Achados. Esqueça os Seus Perdidos” traz uma prosa que aquece e uma poesia que arde.