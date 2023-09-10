Capixabas prestigiam lançamento de escritora do ES na Bienal do Livro

Aurê e os filhos: Carlos Fernando Aguiar Lindeberg e a namorada, Mariana Copelli; Carol Lindenberg e Rodrigo Moreno, e Antonio Lindenberg e Alessandra Peres: no lançamento de "Cuide dos seus achados, Esqueça os seus perdidos” Crédito: André Hees

Compareceram amigos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, entre eles o empresário Cláudio Farina; a aposentada Mercia Farina; a presidente do Instituto Ponte, Bartira Almeida, e seu marido Nelson Teixeira; a psicóloga e palestrante Vânia Goulart; o escritor carioca Eduardo Mello; a psicóloga Rita de Cassia Antunes Peres, além dos filhos de Aurê, Carlos Fernando Aguiar Lindeberg e a namorada, Mariana Copelli; Carol Lindenberg e Rodrigo Moreno, e Antonio Lindenberg e Alessandra Peres.

Nelson Teixeira, Bartira Almeida e Aurê Aguiar Crédito: André Hees

A psicóloga carioca Regina Martins era uma das que estava na fila de autógrafos. Sem laços com o Espírito Santo, foi atraída pelo título da obra:

“Vi a capa e achei que o título tinha tudo a ver com o momento que estou passando na minha vida. Resolvi entrar na fila e comprar”.

A frase que dá título ao livro de Aurê Aguiar foi postada há quase 10 anos, em 2014, em suas redes sociais. A frase viralizou: “Cuide dos seus achados, Esqueça os seus perdidos”.

Vania Goulart, Aurê Aguiar e Juarez Miranda Crédito: André Hees

“Ela foi publicada por uma revista, foi citada pela Ana Maria Braga e, de repente, figurava em milhares de postagens e vídeos. Eu acompanhava a citação viralizando num ritmo impossível de ser alcançado. Alguns se apossavam da autoria, outros citavam no final um singelo ‘autor desconhecido’. Contudo, há o registro de que a citação é minha. Sou a famosa desconhecida da frase que aparece 150 mil vezes na internet”, conta Aurê.

Claudio Farina, Aurê Aguiar e Mercia Farina Crédito: André Hees

LANÇAMENTO EM VITÓRIA E SÃO PAULO

Lançamento do livro de Aurê Aguiar na Bienal do Livro Crédito: André Hees

O próximo lançamento será em Vitória, em outubro, em data ainda a ser definida. Em São Paulo, será no dia 10 de novembro.

Aurê se surpreendeu com o lançamento no Rio:

“Foi emocionante. Uma aglomeração de afetos surpreendente. Sonhei grande e o universo respondeu com algo ainda maior. A força de atração da palavra me trouxe um momento inesquecível. Minha estreia na Bienal superou as minhas expectativas. Um honra ser tão prestigiada no maior evento de literatura do país.”

O LIVRO

Rita de Cássia Antunes Peres e Aurê Aguiar Crédito: André Hees

“Cuide de seus achados, esqueça os seus perdidos” é um livro de poemas e reflexões, uma prosa poética que pode se encaixar na categoria de Desenvolvimento Pessoal. Mas é mais do que isso. O livro pode ser um conselho, pode ser um espelho, pode ser uma porta, sugere a poeta, escritora e jornalista Marla de Queiroz, na apresentação da obra.

“Aurê nos mostra que escrever é jornada interna, odisseia íntima que entregamos ao Universo, para nos reintegrarmos a ele. E, no início do caminho, a poesia. E no meio do caminho, há poesia. E, na poesia, a travessia que é caminho sem fim, e estrada para se fazer em par ou ímpar. Entre sem hesitar. Este livro é um bom lugar para estar”, escreve Marla.

Caberia nessa obra, de tantas palavras curadas e curativas, a inauguração do gênero textual ABRAÇO LITERÁRIO, feito de palavras-pontes para nos levar aos nossos achados.

Ricardo Zanete Hees de Carvalho, André Hees, Aurê Aguiar e Renata Rasseli Crédito: André Hees

“Esquecer os perdidos não é retirar tudo da memória, é abrir mão do excesso de lembrança. É entender que você pode escolher o tamanho do dano que a pior dor da pior perda poderá lhe causar. Fazer do seu coração partido um mosaico. Ou vários. Sua vida é a sua obra de arte, você decide quais intervenções manterá nela”, ressalta Aurê.

No prefácio, o psicólogo, escritor e palestrante Rossandro Klinjey observa que a vida é uma viagem com curvas imprevistas, descarrilamentos, trombadas e paradas bruscas.

“Daí, escolher o que achar e o que perder exige de nós uma capacidade quase alquímica, uma espécie de curadoria afetiva e espiritual, que define a qualidade da viagem que fazemos. É sobre essa alquimia o livro da Aurê”, observa Rossandro.

Edu Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões, diz que a escrita da autora “é incendiária”. Já Daniel Castanho, fundador e presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação, compara a escrita da Aurê a “um balé de letras, uma tradução de almas através da palavra sentida, que vai muito além da palavra escrita.”