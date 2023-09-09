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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Encontro sobre a energia de pedras preciosas movimenta ateliê em Vitória

Publicado em
09 set 2023 às 03:00
Letícia Deps, Carla Buaiz e Maria Sanz Martins
Letícia Deps, Carla Buaiz e Maria Sanz Martins Crédito: Arthur Louzada

Energize-se

Foi um sucesso o evento de Vivência e Energização com gemas preciosas e o lançamento de Energética, a mais nova coleção de Carla Buaiz. Um grupo de convidadas da designer de joias participou do encontro, no ateliê na Praia do Canto, comandado pela neuroarquiteta e terapeuta prânica e de cristais, Letícia Schuwartz Deps. Durante a dinâmica, as participantes puderam degustar do chá relaxante da TeaShop. Ao final, todas ganharam um kit de gemas, toalha, chá e bouquet de alecrim com rosas brancas. Veja as fotos de Arthur Louzada.

SAMBA

O ex-BBB Lucas Bissoli e a atriz Graciely Junqueira prestigiaram o evento Sambasoul Convida ao lado dos RPs Andy Bonella e Dudu Altoé
O ex-BBB Lucas Bissoli e a atriz Graciely Junqueira prestigiaram o evento Sambasoul Convida ao lado dos RPs Andy Bonella e Dudu Altoé Crédito: Levi Mori

Inovação

Vem aí a Trilha de Inovação Para Executivos do Base 27, o maior hub de inovação do Estado. O encontro que vai reunir altas lideranças do empresariado capixaba será dividido em módulos, sendo que o primeiro deles acontece no próximo dia 14. Serão debatidos temas como Gestão de Mudanças e Liderança Inovadora, Métricas, Análise de Dados e Tomada de Decisão e Estratégias de Inovação e Processo de Inovação. O primeiro palestrante da Trilha da Inovação será Miguel Nahas, sócio da ACE Ventures, co-fundador e CEO da Future Dojo, escola de inovação e negócios da ACE Ventures e Exame. CEO do Base27, Michele Janovik destaca que a inovação nas organizações só acontece quando as lideranças acreditam, investem e apoiam a ideia, um exemplo que vem de cima e que inspira todos os colaboradores.

Transporte marítimo

Uma das principais atracões da 2ª Conferência Internacional de Portos, que será realizada na próxima semana em Vitória, o professor chinês Shuo Ma vai fazer uma palestra especial para os colaboradores do Portocel, em Aracruz, no dia 14 de setembro. No encontro, ele vai falar sobre o posicionamento do setor portuário em relação às boas práticas de gestão, ESG e inovação. Shuo Ma é pesquisador e consultor na área de transporte marítimo e economia portuária, política e gestão, economia ambiental marinha e logística relacionada ao transporte marítimo. Ele também é vice-presidente internacional na World Maitime University (WMU), onde ministra a disciplina de Transporte Marítimo e Gestão Portuária.

NOITE SERTANEJA

A jornalista e influenciadora Manu Caiado posa ao lado do marido, o médico Bruno Tourinho, em noite de sertanejo no Boteco Boa Praça Vitória
A jornalista e influenciadora Manu Caiado posa ao lado do marido, o médico Bruno Tourinho, em noite de sertanejo no Boteco Boa Praça Vitória Crédito: Monique Janutt

PODCAST

A Escola São Domingos lançou na última semana, o terceiro episódio do quadro De Mãe para Mãe do ESDPodCast. Dessa vez, Lara Zouain conversa com Taiana Paste e Natalia Filgueiras sobre os desafios de ser mãe de gêmeas
A Escola São Domingos acaba de lançar o terceiro episódio do quadro "De Mãe para Mãe" do ESDPodCast. Dessa vez, Lara Zouain conversa com Taiana Paste e Natalia Filgueiras sobre os desafios de ser mãe de gêmeas Crédito: Divulgação

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