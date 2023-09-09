Encontro sobre a energia de pedras preciosas movimenta ateliê em Vitória

Vem aí a Trilha de Inovação Para Executivos do Base 27, o maior hub de inovação do Estado. O encontro que vai reunir altas lideranças do empresariado capixaba será dividido em módulos, sendo que o primeiro deles acontece no próximo dia 14. Serão debatidos temas como Gestão de Mudanças e Liderança Inovadora, Métricas, Análise de Dados e Tomada de Decisão e Estratégias de Inovação e Processo de Inovação. O primeiro palestrante da Trilha da Inovação será Miguel Nahas, sócio da ACE Ventures, co-fundador e CEO da Future Dojo, escola de inovação e negócios da ACE Ventures e Exame. CEO do Base27, Michele Janovik destaca que a inovação nas organizações só acontece quando as lideranças acreditam, investem e apoiam a ideia, um exemplo que vem de cima e que inspira todos os colaboradores.