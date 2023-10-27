Chefe da PF no ES agora recebe denúncias e reclamações por e-mail pessoal

O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo
, Eugênio Ricas, criou um canal para o cidadão enviar mensagens diretamente a ele, por e-mail. O chefe da PF no Estado recebe sugestões, denúncias e reclamações e garante que as mensagens são tratadas sob sigilo absoluto. A identificação é opcional.
A comunicação com o superintendente pode ser feita pelo e-mail [email protected]
ou pelo QRCode que foi afixado em locais visíveis e estratégicos da Superintendência, em Vila Velha, e do setor de emissão de passaportes, no Shopping Praia da Costa.
“Achei importante essa iniciativa para oferecer um canal de comunicação para os próprios servidores e para o público que busca nossos serviços, especialmente a emissão de passaportes”, explica Ricas, que está participando do Pedra Azul Summit 2023
, encontro promovido pela Rede Gazeta
desta sexta (27) a domingo (29) nas montanhas capixabas.
Ricas afirma que o objetivo desse canal direto com a chefia da PF no ES é garantir ao interessado que a comunicação, que pode ser denúncia, sugestão, reclamação ou elogio, seja tratada com todo cuidado e atenção. “E principalmente, com resposta rápida”, acrescenta.
Além do canal direto com o superintendente, qualquer pessoa pode usar os canais oficiais da Polícia Federal para se manifestar. As dúvidas sobre os serviços prestados pela corporação também podem ser sanadas pelo portal www.gov.br/pf
ou pelo QRCode institucional que está no portal da PF.