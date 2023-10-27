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Leonel Ximenes

Chefe da PF no ES agora recebe denúncias e reclamações por e-mail pessoal

Superintendente diz que as mensagens são tratadas sob sigilo absoluto e que a identificação é opcional

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 15:22

Públicado em 

27 out 2023 às 15:22
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Educar ES
Eugênio Ricas, sobre a comunicação com a PF-ES "É preciso uma resposta rápida" Crédito: Carlos Alberto Silva
O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, criou um canal para o cidadão enviar mensagens diretamente a ele, por e-mail. O chefe da PF no Estado recebe sugestões, denúncias e reclamações e garante que as mensagens são tratadas sob sigilo absoluto. A identificação é opcional.
A comunicação com o superintendente pode ser feita pelo e-mail [email protected] ou pelo QRCode que foi afixado em locais visíveis e estratégicos da Superintendência, em Vila Velha, e do setor de emissão de passaportes, no Shopping Praia da Costa.
“Achei importante essa iniciativa para oferecer um canal de comunicação para os próprios servidores e para o público que busca nossos serviços, especialmente a emissão de passaportes”, explica Ricas, que está participando do Pedra Azul Summit 2023, encontro promovido pela Rede Gazeta desta sexta (27) a domingo (29) nas montanhas capixabas.

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Ricas afirma que o objetivo desse canal direto com a chefia da PF no ES é garantir ao interessado que a comunicação, que pode ser denúncia, sugestão, reclamação ou elogio, seja tratada com todo cuidado e atenção. “E principalmente, com resposta rápida”, acrescenta.
Além do canal direto com o superintendente, qualquer pessoa pode usar os canais oficiais da Polícia Federal para se manifestar. As dúvidas sobre os serviços prestados pela corporação também podem ser sanadas pelo portal www.gov.br/pf ou pelo QRCode institucional que está no portal da PF.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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