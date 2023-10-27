Café Lindenberg defende diálogo conjunto para encarar transformações do mundo

Mencionando os 95 anos do grupo de comunicação, completados em setembro último, Café Lindenberg destacou o quanto as empresas de mídia têm sido provocadas também a se transformarem. Crédito: Carlos Alberto Silva

A tarde desta sexta-feira (27) marcou o início da 18ª edição do Pedra Azul Summit, encontro anual de líderes políticos e empresariais do Espírito Santo. Tendo na plateia os prefeitos da Grande Vitória e o governador do Estado, Renato Casagrande, o presidente da Rede Gazeta e anfitrião do evento, Café Lindenberg, apontou o que, segundo ele, é um dos grandes ativos da programação: "ser uma bússola de oportunidades para os capixabas".

Na abertura do evento, Café destacou a capacidade de adaptação às mudanças no ambiente empresarial e também aos hábitos das pessoas como um desafio que precisa ser encarado de forma conjunta por quem lidera organizações, sejam elas públicas ou privadas. Mencionando os 95 anos do grupo de comunicação, completados em setembro último, ele destacou o quanto as empresas de mídia têm sido provocadas também a se transformarem.

"Ser parte da rotina diária das pessoas no mundo atual tem exigido cada vez mais que as empresas de mídia aumentem a capacidade de escutar o público sem perder de vista a agilidade. É imprescindível ter velocidade para nos adaptarmos ao mundo em que os hábitos de consumo de notícia e o comportamento do mercado tornaram-se menos previsíveis', frisou.

De acordo com Café, "mudança e transformação são palavras que entraram de vez para o vocabulário" e, nos próximos dois dias, empresários e gestores públicos poderão, de forma conjunta, construir agendas em comum para o desenvolvimento do Espírito Santo.