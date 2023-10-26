Evento reúne empresários capixabas e discute panorama econômico para 2024

Pedra Azul Summit 2022 reuniu empresários capixabas e promoveu trocas entre grandes marcas do ES Crédito: Fernando Madeira

Oportunidades, desafios e expectativas para o cenário econômico capixaba do próximo ano. Esses são alguns dos temas a serem discutidos no Pedra Azul Summit 2023 , evento realizado pela Rede Gazeta, nesta sexta-feira (27) e no sábado (2), que busca reunir CEOs e representantes de grandes empresas do Espírito Santo para discutir o ambiente de negócios do Estado.

A programação inclui painéis e rodas de debate com insights sobre o futuro político e econômico capixaba, descarbonização e as oportunidades para o Brasil, reforma tributária e uma apresentação especial da cantora Maria Rita, encerrando a agenda de dois dias de evento.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais do Grupo Águia Branca, Bruno Chieppe, as expectativas para o evento são as melhores possíveis, uma vez que o debate de temas atuais permite um grande aproveitamento por parte das empresas participantes.

“Os participantes do Grupo Águia Branca, ano a ano, têm relatado em reuniões posteriores ao Summit que se surpreenderam com a qualidade das apresentações e que o evento os enriqueceu muito profissionalmente. Todos relatam que o evento é sempre um grande injetor de conhecimento”, afirma.

Segundo o diretor de Mercado da Unimed Vitória, Dejair Cordeiro, o cenário econômico capixaba parece promissor. O atual ambiente de negócios tem permitido um bom processo de desenvolvimento e o evento é uma oportunidade de integrar visões e experiências para que esse espaço corporativo se una e se conecte por meio de parcerias e inovação.

“Por isso, quanto mais os diferentes segmentos econômicos dialogarem, mais será possível encontrar novas possibilidades de crescer, de formar parcerias, de inovar, de superar desafios. 2024 será um ano de muito trabalho, certamente, mas com um grande potencial”, avalia Cordeiro.

Além disso, o diretor de operações e negócios do Sicoob ES, Alecsandro Casassi, reforça que o Pedra Azul Summit ajuda a trazer luz e a possibilidade de trocas entre os líderes é um grande feito.

“Por meio dos painéis de debate temos acesso a informações e dados para melhorar o nosso planejamento com visões diferentes. Nossa expectativa, inclusive, é continuar crescendo no nosso plano de expansão dos negócios. Mas o mais relevante é ser cada vez mais percebido pela sociedade capixaba”, destaca.

Trocas entre lideranças

A programação começa com os jornalistas e apresentadores do Bom Dia ES, Mário Bonella e Fabíola de Paula, além da participação do presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg. O dia segue com discussões sobre o panorama político e se encerra com o tradicional programa “Fim do Expediente”, da Rede CBN, apresentado por Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina e que esse ano conta ainda com a participação de Renata Ceribelli.

O diretor da Nazca Incorporadora, Breno Peixoto, acredita muito no evento e nas oportunidades que esse espaço colaborativo entre empresas oferece. “A economia capixaba vem respondendo bem e apresenta um crescimento significativo em relação a 2022, muito impulsionado pela indústria e serviço. A nossa expectativa é de que ela continue pujante no próximo ano e que as reformas previstas possam impulsionar ainda mais a economia.”

Pensar no futuro e ter um olhar focado no amanhã é, aliás, um dos comportamentos adotados pela ArcelorMittal. De acordo com o CEO ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Jorge Oliveira, “o Pedra Azul Summit cumpre esse papel, trazendo importantes personalidades nacionais para compartilhar o que pensam sobre os desafios e oportunidades dos próximos anos.”

Nomes nacionais

Nomes como João Gualberto, Gerson Camarotti, Teco Medina, Marcello Brito, Natália Renteria, Paulo Hartung e Renato Casagrande, são alguns dos palestrantes convidados. Além das atrações musicais Amaro Lima e Maria Rita.

“Avalio de forma muito positiva essa iniciativa da Rede Gazeta, em reunir empresários de diferentes segmentos em torno de debates e palestras que abordam temas atuais e de interesse coletivo para o mundo corporativo”, pontua a presidente do conselho e vice-presidente executiva da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz.

A gerente-geral de Relações Institucionais da Vale, Heloisa Oliveira, reforça como o evento é uma oportunidade para analisar os rumos econômico e do desenvolvimento capixaba.