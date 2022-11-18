Café Lindenberg abre o Pedra Azul Summit reforçando o compromisso com o jornalismo profissional

O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, faz a abertura do Pedra Azul Summit 2022 Crédito: Fernando Madeira

Pedra Azul Summit 2022, encontro de líderes promovido pela Café Lindenberg, destacou a importância de reunir os principais expoentes da política e da economia capixabas para um fim de semana de discussão coletiva de agendas. O papel do jornalismo profissional como farol de uma sociedade em ebulição e como condutor dos debates relevantes para o futuro do Brasil e do Espírito Santo. Esta foi a tônica da abertura do, encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta há 17 anos. O presidente do grupo,, destacou a importância de reunir os principais expoentes da política e da economia capixabas para um fim de semana de discussão coletiva de agendas.

"Passadas as eleições, a nossa ansiedade muda de foco, agora levando em conta os próximos 4 anos, com mudança na Presidência da República e Congresso em grande parte renovado. Diante disso, quais serão os novos rumos do país? Como se comportará a economia? Que impacto as mudanças terão em nossos setores, em nossas empresas? Buscamos proporcionar a todos um ambiente propício à troca de ideias e à construção coletiva de um Estado que dá certo há 20 anos", destacou Café, no discurso de abertura do encontro.

Nos últimos dois anos, o encontro de líderes aconteceu na Capital do Estado - com o nome de Vitória Summit. Agora, de volta a Pedra Azul, espaço que abrigou esse fórum por 14 anos, o encontro tem seu pontapé inicial com palestra dos governadores reeleitos Renato Casagrande (ES) e Romeu Zema (MG), sobre as perspectivas políticas e econômicas e interesses comuns aos dois Estados.

CONVERGÊNCIA E PROPÓSITO

Café, em sua fala de abertura, também mencionou a importância de se olhar o panorama político de forma ampla, buscando convergência de ideias. "Creio que aprendemos a lidar com a alternância da política convivendo bem com a manutenção e continuidade das boas políticas públicas, e acho que esse evento faz a sua parte nesses 17 anos que se realiza com sucesso", pontuou o presidente da Rede Gazeta.

Café acrescentou: "Neste ambiente árido, em que todos nós em maior ou menor grau fomos impactados pela disseminação de mentiras e distorções, o jornalismo profissional se consolidou – ainda mais – como referência para a sociedade. Digo com convicção, e até certo orgulho, que a Rede Gazeta cumpriu bem o seu papel, proporcionando um debate amplo, plural e equilibrado".