Reforma tributária: aprovação marca o fim de décadas de fracassos

Senado aprova texto-base da reforma tributária Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

A reforma está longe de ser perfeita, acabou-se cedendo a mais pressões do que se deveria, mas é a reforma possível. A mudança se propõe a fechar o "manicômio tributário" brasileiro, um dos sustentáculos do Custo Brasil, que compromete os investimentos no país.

Foram necessárias quatro décadas de debates e propostas legislativas fracassadas para que a atual reforma começasse a desatar esse nó. Uma modernização que começou a ser gestada na Constituição de 1988, quando o sistema tributário brasileiro já era considerado defasado em relação ao de outros países do mundo que começavam a adotar o Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Além da unificação, o fim da cumulatividade é também um avanço, acabando com uma injustiça tributária.

Especificamente para o Espírito Santo, a cobrança de impostos no destino onde produtos e serviços são consumidos vai provocar redução de receitas, uma vez que o mercado consumidor é um dos menores do país. Não há saída para o Estado: uma agenda com metas de recomposição dessas perdas é a partir de agora uma imposição . Já se fala no desenvolvimento do turismo como forma de engrossar o consumo interno, e esse é mesmo um caminho possível. Mas não pode ser o único.