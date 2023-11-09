Cruzeiros marítimos: ES não pode ficar a ver navios

Porto de Vitória recebeu primeiro navio de turismo após três anos em dezembro de 2022 Crédito: Porto de Vitória

É inconcebível que o Espírito Santo , tão estrategicamente posicionado na costa brasileira, permaneça há tanto tempo de costas para as rotas de cruzeiros marítimos, um mercado turístico que vem sendo incrementado recentemente pelas viagens temáticas. Roberto Carlos e Xuxa já embarcaram na tendência. Até Neymar vai encarar o alto-mar no fim do ano.

O Porto de Vitória já chegou a ter mais de 31 paradas em uma única temporada de cruzeiros, em 2011, mas a questão é que os navios estão maiores, o que em muitos casos inviabiliza a entrada na Baía de Vitória. Em dezembro do ano passado, após três anos sem embarcações turísticas atracadas, a Capital recebeu o Ocean Explorer, com 98 passageiros de 15 países e 82 tripulantes . As grandes embarcações que circulam pela costa brasileira chegam a levar 4,5 mil passageiros.

A ideia de operar como em Búzios e Fernando de Noronha, onde os turistas são levados até terra firme em barcos menores, parece ser uma boa opção, sem dificuldades para ser implementada. O desembarque no Hotel Senac, na Ilha do Boi, caso não haja impactos ambientais ou urbanos, também pode ser uma forma de trazer os visitantes para a Grande Vitória.

O importante é debater todas as possibilidades, não dá para adiar mais a existência de uma operação sistematizada, com uma agenda organizada. Há um ecossistema de turismo, do pessoal especializado para o receptivo dos turistas na cidade às próprias atrações, que pode se desenvolver com o fluxo contínuo de transatlânticos no Estado.