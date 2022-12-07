Vitória recebe primeiro navio de cruzeiro após três anos

Porto de Vitória recebe primeiro navio de turismo após três anos Crédito: Porto de Vitória

Porto de Vitória recebeu nesta quarta-feira (7) o primeiro navio de cruzeiro após três anos sem ter atracação de embarcações de turismo na Capital. Lançado ao mar em 2021, o Ocean Explorer trouxe 98 passageiros e 82 tripulantes. Os turistas são de 15 países diferentes, a maioria dos Estados Unidos.

De bandeira das Bahamas, o navio tem 104 metros de comprimento e teve como porto de origem Charleston, nos Estados Unidos, passando pelo Caribe. Em seguida, a embarcação veio para o Brasil, passando por Salvador antes de chegar a Vitória, e, na sequência, seguirá para irá para Búzios, no Rio de Janeiro.

Porto de Vitória recebe primeiro navio de turismo após três anos Crédito: Porto de Vitória

O navio fica atracado em Vitória somente nesta quarta-feira (7), com previsão de deixar o Porto de Vitória às 20h. A maioria dos turistas vai fazer excursão em ônibus pela Região Metropolitana de Vitória para conhecer as belezas da redondeza.