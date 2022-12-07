Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dos EUA

Vitória recebe primeiro navio de cruzeiro após três anos

Turistas de 15 países vão fazer excursão em ônibus pela Região Metropolitana de Vitória para conhecer as belezas capixabas; embarcação fina na Capital somente nesta quarta (7)

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 12:04

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 dez 2022 às 12:04
Porto de Vitória
Porto de Vitória recebe primeiro navio de turismo após três anos Crédito: Porto de Vitória
O Porto de Vitória recebeu nesta quarta-feira (7) o primeiro navio de cruzeiro após três anos sem ter atracação de embarcações de turismo na Capital. Lançado ao mar em 2021, o Ocean Explorer trouxe 98 passageiros e 82 tripulantes. Os turistas são de 15 países diferentes, a maioria dos Estados Unidos.
De bandeira das Bahamas, o navio tem 104 metros de comprimento e teve como porto de origem Charleston, nos Estados Unidos, passando pelo Caribe. Em seguida, a embarcação veio para o Brasil, passando por Salvador antes de chegar a Vitória, e, na sequência, seguirá para irá para Búzios, no Rio de Janeiro. 
Porto de Vitória
Porto de Vitória recebe primeiro navio de turismo após três anos Crédito: Porto de Vitória
O navio fica atracado em Vitória somente nesta quarta-feira (7), com previsão de deixar o Porto de Vitória às 20h. A maioria dos turistas vai fazer excursão em ônibus pela Região Metropolitana de Vitória para conhecer as belezas da redondeza.
A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) para saber por que o Espírito Santo ficou esse tempo sem receber embarcações de cruzeiro e o que mudou para que isso voltasse a ocorrer. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Veja Também

Porto de Vitória: armazéns degradados precisam ser bem aproveitados

Covid: Anvisa volta a obrigar uso de máscaras em aeroportos e aviões

Avião não consegue pousar no Aeroporto de Vitória e desvia para o RJ

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Porto de Vitória Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados