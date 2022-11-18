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Avião não consegue pousar no Aeroporto de Vitória e desvia para o RJ

Aeronave fazia o voo Brasília - Vitória, mas, quando ao chegar ao espaço aéreo capixaba, condições meteorológicas adversas impediram a aterrissagem; avião seguiu para o Galeão (RJ)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 nov 2022 às 11:29

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 11:29

Avião não consegue pousar em Vitória e vai parar no Rio de Janeiro
Avião não consegue pousar em Vitória e vai parar no Rio de Janeiro Crédito: Flightradar24
Um avião que havia saído de Brasília com destino à Capital capixaba não conseguiu pousar no Aeroporto de Vitória, na noite desta quinta-feira (17), e desviou a rota para o Rio de Janeiro. A arremetida, segundo a companhia aérea Latam, ocorreu devido às condições meteorológicas adversas no Espírito Santo. 
A aeronave LA3722 fazia o voo Brasília - Vitória, mas quando chegou no espaço aéreo capixaba, o tempo estava ruim. A aeronave deu várias voltas no céu e precisou alternar o destino para o Aeroporto Internacional Tom Jobim (do Galeão), no Rio de Janeiro, onde pousou com segurança às 22h34.
O portal Flightradar24, que acompanha aeronaves em tempo real, mostra que o avião da Latam deu, pelo menos, sete voltas no espaço aéreo capixaba antes de seguir para o Rio de Janeiro. A aeronave voltou ao Espírito Santo às 23h13 e conseguiu pousar normalmente às 0h05.
A Latam ressaltou, em nota, que a arremetida é um procedimento padrão de segurança na aviação e reiterou que "a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas decisões visam garantir uma operação segura."

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