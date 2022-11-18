Ufes volta a recomendar uso de máscaras em ambientes fechados

Aumento de casos da Covid-19 no Espírito Santo preocupa a Ufes, que voltou a recomendar o uso de máscara Crédito: Vitor Jubini

Diante da possibilidade de uma nova onda da Covid-19 no Estado , a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados. A medida foi tomada pelo reitor Paulo Vargas, em uma portaria assinada nesta quinta-feira (17).

O documento também torna obrigatório o uso de máscaras por pessoas com sintomas de resfriado ou síndrome gripal; por imunossuprimidos, idosos, gestantes e indivíduos com múltiplas comorbidades em ambientes fechados com aglomeração de pessoas; e por quem teve contato com casos suspeitos ou confirmados da doença.

As medidas foram adotadas a partir das recomendações do Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes (COE), além das notificações emitidas pela Secretaria de Estado da Saúde, pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, e pela Sociedade Brasileira de Infectologia.

O uso de máscaras por docentes, estudantes e técnico-administrativos em educação que atuam em unidades sanitárias como locais de estágio, unidades hospitalares, unidades de saúde e ambulatoriais permanece obrigatório.

Coordenadora do COE, Leila Massaroni destaca que o momento requer atenção por parte de toda a população: “Reforçamos também a importância de que todos completem seu esquema vacinal, com especial atenção às doses de reforço, conforme orientações das autoridades sanitárias, e mantenham o cuidado com a higienização das mãos, com álcool 70% ou água e sabão”.