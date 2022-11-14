Covid no ES: número de casos em novembro já é maior que outubro inteiro

Segundo Reblin, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) já projetava um possível aumento de casos devido às aglomerações que ocorreram durante o período eleitoral. “Antes havia um entendimento de que poderia ser um reflexo das aglomerações do período das eleições. A associação dessa subvariante com as aglomerações demonstrou que nós tivemos aumento de casos nas últimas semanas, e o aumento dessa última semana foi maior que as anteriores. Isso indica que temos em andamento uma nova onda da doença. A gente acredita que a tendência é de crescimento”, explicou o subsecretário.