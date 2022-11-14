O número de novos casos de coronavírus no Espírito Santo divulgados até domingo (13) já é maior que o do mês de outubro inteiro: 1.899 contra 1.794 do mês anterior. Os dados são do Painel Covid-19 do Governo do Estado. Apesar disso, a quantidade de mortes em decorrência da doença ainda é menor: 3 em novembro contra 16 em outubro.
Nova onda no ES?
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, revelou que os números levantados pelo Governo indicam que o ES está partindo para uma nova onda da pandemia do Covid-19, em razão da subvariante da Ômicron, a BQ.1.
Segundo Reblin, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) já projetava um possível aumento de casos devido às aglomerações que ocorreram durante o período eleitoral. “Antes havia um entendimento de que poderia ser um reflexo das aglomerações do período das eleições. A associação dessa subvariante com as aglomerações demonstrou que nós tivemos aumento de casos nas últimas semanas, e o aumento dessa última semana foi maior que as anteriores. Isso indica que temos em andamento uma nova onda da doença. A gente acredita que a tendência é de crescimento”, explicou o subsecretário.
No momento atual, a média é de cerca de 300 casos por dia."Os dados a serem coletados nesta semana serão importantes para a análise da evolução da doença e o que virá a seguir para verificar se haverá uma estabilização ou mais uma curva ascendente", finalizou o subsecretário.
Covid no ES - número de casos em novembro já é maior que outubro inteiro