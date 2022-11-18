Obras na Rua da Lama começam e interditam acesso à avenida em Jardim da Penha

Obras na Rua da Lama começam e interditam acesso à avenida

As obras de reurbanização da Rua da Lama começaram nesta quinta-feira (17) e deixaram um trecho da rotatória da Praça Wolghano Neto, além do acesso à Avenida Hugo Viola, interditados. No local, já é possível ver uma cratera aberta e operários da Prefeitura de Vitória atuando. O contrato prevê que a reformulação dos espaços esteja pronta em maio de 2023.

A interdição na Avenida Hugo Viola é a primeira de outras que ocorrerão na região. Segundo o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, as obras vão envolver essas outras vias porque será necessário fazer a drenagem para o escoamento das águas, um problema antigo na localidade.

“A falta de drenagem é antiga ali na Lama, então, com essas obras, vamos resolver isso, começar pela drenagem, etapa por etapa, quadra a quadra, como ocorre nas obras da Avenida Rio Branco”, destaca.

Confira as interdições

No início de novembro, as obras de drenagem vão se concentrar no trecho entre a Avenida Hugo Viola e a Rua Comissário Octávio de Queiroz, na rotatória que contorna a Praça Wolghano Netto, onde fica o supermercado Carone.

Depois, os operários vão atuar entre a Rua Comissário Octávio de Queiroz e a Avenida Anísio Fernandes Coelho (Rua da Lama), próximo à Drogasil. A cada etapa, o trecho em obras será interditado e desviado.

Quando a drenagem nesses trechos da rotatória for concluída, as obras começam na Rua Anísio Fernandes Coelho, entre a Praça Wolghano Netto e a Rua Tupinambás. Na sequência, os operários atuarão entre a Tupinambas e a Rua Carijós. Por fim, as obras vão ocorrer no trecho entre a Carijós e a Rua Darcy Grijó, onde está o posto de gasolina e a estação do Bike Vitória.

Interdições em Jardim da Penha Avenida Hugo Viola x Rua Comissário Octávio de Queiroz

Rua Comissário Octávio de Queiroz x Avenida Anísio Fernandes Coelho (Rua da Lama)

Rua da Lama x Rua Tupinambás

Rua Tupinambás x Rua Carijós

Rua Carijós x Rua Darcy Grijó



Liberação e fim de semana

Após a publicação da reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que, apesar de as crateras já terem sido abertas nos acessos da Avenida Hugo Viola e da Rua Comissário Octávio de Queiroz, o trânsito neste fim de semana fluirá normalmente pela região. Com o avançar das obras, as interdições seguirão o cronograma citado acima na matéria.

A administração reforçou que as intervenções permanecerão sinalizadas e isoladas para evitar acidentes, e ainda orienta que motoristas trafeguem em baixa velocidade nos trechos em obras. Com o andamento da obra na próxima semana, novos bloqueios podem ocorrer na região.

Curva da Jurema

Na Curva da Jurema, o canteiro de obras está sendo instalado perto da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo, na “parte baixa”, da ciclovia. No local haverá interdições apenas na via do estacionamento perto dos quiosques. A Avenida José Miranda Machado, na lateral do Shopping Vitória, seguirá com fluxo normal.

Revitalização da Rua da Lama

Mudanças

A obra na Rua da Lama pretende instalar novo sistema de iluminação, câmeras de videomonitoramento, elevamento das vias, com piso intertravado para reduzir a velocidade de carros, entre outras melhorias para o bairro.

Na Avenida Anísio Fernandes Coelho, está previsto o alargamento do canteiro central e das calçadas, além do estreitamento das pistas de rolamento de veículos para 3,5 metros.

Na Rua Carijós, no trecho compreendido entre a Avenida Anísio Fernandes Coelho e Avenida Alziro Zahur, também haverá o estreitamento da pista de rolamento de veículos para 3,5 metros e o alargamento das calçadas.

No caso da Curva da Jurema, o projeto planeja novas áreas verdes, nivelamento da rua e alargamento do calçadão do local, tendo em vista o desenvolvimento das condições de trabalho para os comerciantes, perto da areia da praia.