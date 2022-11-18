Três jovens são baleados em distribuidora de bebidas na Serra

Segundo apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, as vítimas foram levadas inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede e, posteriormente, foram transferidas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. Conforme a perícia da Polícia Civil, a mulher sofreu uma perfuração nas costas, o jovem de 21 anos teve duas na mão direita e o de 22 anos apresentou três perfurações na perna direita.