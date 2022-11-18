Três jovens são baleados em distribuidora de bebidas na Serra

Dois jovens, de 21 e 22 anos, e uma mulher de 22 anos foram baleados em uma distribuidora de bebidas no bairro Jardim Bela Vista, na Serra, na noite desta quinta-feira (17). Segundo testemunhas, o crime ocorreu por volta de 20h. O trio estava bebendo quando dois bandidos passaram pela rua atirando, e, em seguida, fugiram do local. A Polícia Civil investiga o caso.
Segundo apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, as vítimas foram levadas inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede e, posteriormente, foram transferidas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. Conforme a perícia da Polícia Civil, a mulher sofreu uma perfuração nas costas, o jovem de 21 anos teve duas na mão direita e o de 22 anos apresentou três perfurações na perna direita.
Em nota da Polícia Militar, a vítima de 21 anos revela ser usuário de drogas e teria ido a uma escadaria próxima à distribuidora para comprar drogas. Ele disse que os traficantes o "estranharam" e começaram a atirar na sua direção. O jovem não soube informar nome, apelido ou características dos suspeitos. Não há informações sobre o estado de saúde dos três baleados.
A Polícia Civil informou à reportagem, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido.
Vale lembrar que um dia antes deste crime, na última quarta-feira (16), outro episódio de violência foi registrado no Bairro Jardim Bela Vista. Uma jovem de 25 foi morta baleada na cabeça dentro de casa, na frente da filha dela de dois anos. Após o crime, a criança ficou abraçada ao corpo da mãe, que estava no chão, até a chegada de um vizinho, que acionou a polícia.