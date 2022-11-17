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Teve casa invadida

Jovem é morta com tiro na cabeça na frente da filha de 2 anos na Serra

Criança ficou abraçada ao corpo da mãe, Thais Pereira Polinario, de 25 anos, que ficou caído no chão da casa; criminosos arrombaram portão da residência na noite desta quarta (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2022 às 21:43

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 21:43

Uma jovem de 25 anos foi assassinada após ser baleada na cabeça na frente da filha de dois anos na Serra. O crime aconteceu por volta de 18h30 e a criança ficou abraçada ao corpo da mãe, Thais Pereira Polinario, que já estava sem vida, até a chegada de um vizinho ao local.
Thais Pereira Polinario, de 25 anos, assassinada no bairro Jardim Bela Vista, na Serra
Thais Pereira Polinario, de 25 anos, assassinada no bairro Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Acervo pessoal
O crime aconteceu na rua 16, no bairro Jardim Bela Vista. Assustados, vizinhos de Thais não quiseram falar com a reportagem da TV Gazeta, que esteve no local. O repórter Caique Verli conversou com parentes da vítima e apurou que os criminosos usaram uma marreta para quebrar o cadeado do portão da residência onde a jovem morava com a filha.
Segundo relatos de testemunhas á reportagem, no momento em que a casa foi invadida, Thais estava com a filha e uma sobrinha de nove, que correu quando viu o criminoso. Já a menina de dois anos viu a mãe ser assassinada e ficou abraçada ao corpo dela, que ficou caído no chão ao lado da cama até a chegada de um vizinho.
Por nota, a Polícia Militar afirmou que, no fim da noite dessa quarta-feira, militares foram acionados para verificar a informação de que uma mulher havia sido baleada no bairro Jardim Bela Vista. No local, populares informaram aos policiais que a vítima tinha sido atingida no interior da própria residência. A equipe entrou na casa e localizou a mulher, já sem vida, caída no chão do quarto. A Polícia Civil foi acionada.
Investigadores foram até o bairro e conversaram com testemunhas e com parentes da jovem morta, segundo apuração da reportagem. Por nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
"O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destacou a corporação.

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