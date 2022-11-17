Jovem é morta com tiro na cabeça na frente da filha de 2 anos na Serra

Uma jovem de 25 anos foi assassinada após ser baleada na cabeça na frente da filha de dois anos na Serra. O crime aconteceu por volta de 18h30 e a criança ficou abraçada ao corpo da mãe, Thais Pereira Polinario, que já estava sem vida, até a chegada de um vizinho ao local.

Thais Pereira Polinario, de 25 anos, assassinada no bairro Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Acervo pessoal

O crime aconteceu na rua 16, no bairro Jardim Bela Vista. Assustados, vizinhos de Thais não quiseram falar com a reportagem da TV Gazeta, que esteve no local. O repórter Caique Verli conversou com parentes da vítima e apurou que os criminosos usaram uma marreta para quebrar o cadeado do portão da residência onde a jovem morava com a filha.

Segundo relatos de testemunhas á reportagem, no momento em que a casa foi invadida, Thais estava com a filha e uma sobrinha de nove, que correu quando viu o criminoso. Já a menina de dois anos viu a mãe ser assassinada e ficou abraçada ao corpo dela, que ficou caído no chão ao lado da cama até a chegada de um vizinho.

Por nota, a Polícia Militar afirmou que, no fim da noite dessa quarta-feira, militares foram acionados para verificar a informação de que uma mulher havia sido baleada no bairro Jardim Bela Vista. No local, populares informaram aos policiais que a vítima tinha sido atingida no interior da própria residência. A equipe entrou na casa e localizou a mulher, já sem vida, caída no chão do quarto. A Polícia Civil foi acionada.

Investigadores foram até o bairro e conversaram com testemunhas e com parentes da jovem morta, segundo apuração da reportagem. Por nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.