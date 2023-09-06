ES vai testar veículo holandês para limpar rios e mangues

Modelo de embarcação holandesa que despolui mangues e rios Crédito: Divulgação

Um reforço tecnológico holandês vai ajudar no combate à poluição no Estado. É que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) anunciou, durante reunião da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa , que fará um teste com a utilização de um veículo não tripulado para retirar plástico de mangues e rios do ES.

“Acabamos de ter a aprovação do governo federal de uma experiência que a gente vai iniciar com a utilização de veículo não tripulado para captura de resíduos em pequenos ambientes. Será uma embarcação holandesa. Estamos na fase de assinatura de convênio com o governo federal para repasse de recursos”, adiantou o subsecretário de Recursos Hídricos da Seama, Robson Monteiro.

Segundo Robson, a tecnologia é própria para estuários de rios e mangues, onde não se consegue entrar com embarcações muito grandes. O subsecretário reforça que a ideia inicial é fazer um teste e, se houver viabilidade técnica, partir para uma política pública de fomento pelos municípios.

“A meta é reduzir o aporte de materiais em mangues, principalmente o plástico, um material flutuante que, após muito tempo na água, pode se degradar em micropartículas, e isso na cadeia alimentar vira um problema. Mas também poderemos captar pequenos galhos (material biológico)”, conta.

Questionado se havia uma bacia ou rio em que a tecnologia seria usada inicialmente, o subsecretário afirmou que isso será decidido mais à frente.

Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Ales, o deputado Fabrício Gandini (Cidadania) diz que vê com bons olhos o uso da tecnologia para reduzir a poluição.