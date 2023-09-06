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Leonel Ximenes

ES vai testar veículo holandês para limpar rios e mangues

Tecnologia holandesa é própria para entrar em locais onde embarcações muito grandes não conseguem ter acesso

Públicado em 

06 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Modelo de embarcação holandesa que despolui mangues e rios
Modelo de embarcação holandesa que despolui mangues e rios Crédito: Divulgação
Um reforço tecnológico holandês vai ajudar no combate à poluição no Estado. É que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) anunciou, durante reunião da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, que fará um teste com a utilização de um veículo não tripulado para retirar plástico de mangues e rios do ES.
“Acabamos de ter a aprovação do governo federal de uma experiência que a gente vai iniciar com a utilização de veículo não tripulado para captura de resíduos em pequenos ambientes. Será uma embarcação holandesa. Estamos na fase de assinatura de convênio com o governo federal para repasse de recursos”, adiantou o subsecretário de Recursos Hídricos da Seama, Robson Monteiro.
Segundo Robson, a tecnologia é própria para estuários de rios e mangues, onde não se consegue entrar com embarcações muito grandes. O subsecretário reforça que a ideia inicial é fazer um teste e, se houver viabilidade técnica, partir para uma política pública de fomento pelos municípios.

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“A meta é reduzir o aporte de materiais em mangues, principalmente o plástico, um material flutuante que, após muito tempo na água, pode se degradar em micropartículas, e isso na cadeia alimentar vira um problema. Mas também poderemos captar pequenos galhos (material biológico)”, conta.
Questionado se havia uma bacia ou rio em que a tecnologia seria usada inicialmente, o subsecretário afirmou que isso será decidido mais à frente.
Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Ales, o deputado Fabrício Gandini (Cidadania) diz que vê com bons olhos o uso da tecnologia para reduzir a poluição.
“A tecnologia, se bem usada, pode ser uma parceira fundamental para redução da poluição. Sem esquecer, é claro, que a educação e a conscientização sempre vêm em primeiro lugar”, enfatizou Gandini.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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