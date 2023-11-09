Previsão do Incaper

Temperaturas podem chegar a 41°C com nova onda de calor no ES

Calor vai se intensificar no Estado a partir de sexta-feira (10) e pode durar até a próxima semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 nov 2023 às 07:01

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 07:01

Homem se refresca em dia quente e ensolarado em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A onda de calor prevista para atingir o Espírito Santo nesta sexta-feira (10) pode provocar temperaturas acima dos 40ºC em algumas regiões capixabas no próximo fim de semana, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na sexta-feira (10), a máxima pode chegar a 40ºC na Região Sul e a 39ºC no Noroeste. Na Grande Vitória, Região Norte e na Região Serrana, a previsão é de 37ºC, 36ºC e 34ºC, respectivamente.
No sábado (11), o calor se intensifica e a temperatura pode atingir 41ºC na Região Sul, 40ºC no Noroeste e 38ºC na Grande Vitória. Para a Região Norte a previsão é de 36ºC e, na Região Serrana, de 35ºC.

Onda de calor mais intensa

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca que, no Espírito Santo, a onda de calor vai se estabelecer a partir de sexta-feira (10), podendo se estender até a terça-feira (14).
Ainda segundo o Inmet, em novembro (meados da primavera) a quantidade de radiação solar, que incide na superfície no Hemisfério Sul, é maior que em setembro (inverno/início da primavera), assim, a onda de calor desta vez pode ser mais intensa que a de setembro.

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Incaper Previsão do Tempo
