Temperaturas podem chegar a 41°C com nova onda de calor no ES

A onda de calor prevista para atingir o Espírito Santo nesta sexta-feira (10) pode provocar temperaturas acima dos 40ºC em algumas regiões capixabas no próximo fim de semana, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na sexta-feira (10), a máxima pode chegar a 40ºC na Região Sul e a 39ºC no Noroeste. Na Grande Vitória, Região Norte e na Região Serrana, a previsão é de 37ºC, 36ºC e 34ºC, respectivamente.
No sábado (11), o calor se intensifica e a temperatura pode atingir 41ºC na Região Sul, 40ºC no Noroeste e 38ºC na Grande Vitória. Para a Região Norte a previsão é de 36ºC e, na Região Serrana, de 35ºC.
Onda de calor mais intensa
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca que, no Espírito Santo, a onda de calor vai se estabelecer a partir de sexta-feira (10), podendo se estender até a terça-feira (14).
Ainda segundo o Inmet, em novembro (meados da primavera) a quantidade de radiação solar, que incide na superfície no Hemisfério Sul, é maior que em setembro (inverno/início da primavera), assim, a onda de calor desta vez pode ser mais intensa que a de setembro.