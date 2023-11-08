Onda de calor atinge o ES no fim de semana e pode superar a de setembro

Garotos se refrescam nas águas da Ilha de Vitória, Praça do Papa Crédito: Fernando Madeira

Segundo o Inmet, onda de calor é caracterizada quando a temperatura fica, no mínimo, 5 °C acima da média por pelo menos três dias consecutivos. No Mato Grosso do Sul, isso ocorre desde segunda-feira (6) e a previsão é que o calorão atinja outras áreas até o fim da semana.

Nos próximos dias, a onda de calor vai englobar quase todo o Mato Grosso do Sul (exceto o Extremo Sul), o Oeste e Norte de São Paulo, Centro-Sul do Mato Grosso, Triângulo Mineiro, Oeste, Sudoeste e Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, além do Centro-Sul de Goiás.

No Espírito Santo, a onda de calor deve se estabelecer a partir da próxima sexta-feira (10), podendo se estender pelo menos até a terça-feira (14). Até o calor chegar no fim de semana, o Estado recebe um fluxo de umidade do oceano que favorece a cobertura de nuvens e o controle das temperaturas.

Em localidades do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são esperadas temperaturas acima dos 40 °C, mas no Espírito Santo, os termômetros devem ficar na casa dos 37 °C. Como explica o Inmet, em novembro (meados da primavera) a quantidade de radiação solar, que incide na superfície no Hemisfério Sul, é maior que em setembro (inverno/início da primavera), assim, a onda de calor desta vez pode ser mais intensa que a de setembro.

O que vai provocar a onda de calor?

O Inmet explica que novembro, normalmente, é um dos meses mais chuvosos do ano nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste do país. Mas nesse período também pode ocorrer o veranico (ausência de chuva durante a estação chuvosa), quando a maior incidência de radiação solar em superfície favorece a elevação das temperaturas.