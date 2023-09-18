Onda de calor intensa vai deixar temperatura acima do normal no ES

O inverno vai se despedir do Espírito Santo e de outros Estados do país com uma forte onda de calor e deve terminar com temperaturas acima da média. A primavera começa no próximo sábado (23) e também deve ser de termômetros nas alturas devido ao El Nino.
Segundo a Climatempo, esse calor decorre da atuação de um bloqueio atmosférico, que vai impedir o avanço de frentes frias ao longo dos próximos dias, deixando as instabilidades restritas ao Rio Grande do Sul. Com isso, a maioria dos Estados deve ter uma sequência de dias de sol forte e temperaturas acima do normal para esta época do ano.
O calor será frequente e intenso, sobretudo no interior de Santa Catarina, no Paraná, na maioria da Região Sudeste, no Centro-Oeste, no interior do Nordeste e também em Rondônia, Tocantins e em áreas do Centro-Sul do Pará e do Centro-Leste do Amazonas.