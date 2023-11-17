Falta d'água no ES: seca não pode mais pegar ninguém de surpresa

Caminhão-pipa abastecendo água em comunidade de Pinheiros Crédito: Divulgação/Prefeitura de Pinheiros

De 2015 a 2017, a crise hídrica no Espírito Santo demandou medidas duras, como a proibição da irrigação nas plantações durante o dia em municípios com situação crítica, com impactos econômicos no setor agrícola. Indústrias também se comprometeram com a redução do consumo. A população precisou se engajar em uma cultura de racionamento.

Como dito antes, é ainda somente um alerta, o que já exige do poder público a preparação de ações contingenciais. Nenhum governo tem a capacidade de controlar quando faz chuva ou sol, mas a experiência em cenários críticos anteriores deve ensinar o que precisa ser feito para evitar ou enfrentar futuras crises de abastecimento. Sem cruzar os braços.

Os períodos de seca, assim como os de chuva, são cíclicos e imprevisíveis, mas serão cada vez mais comuns com as mudanças climáticas. O governador Renato Casagrande preside o Consórcio Brasil Verde, criado em 2021 para desenvolver ações coordenadas entre os entes federativos, obtendo recursos financeiros externos e buscando boas práticas, para mitigar os efeitos climáticos no país.

Investimentos são necessários não somente em grandes obras, mas também projetos menos grandiosos de captação de água da chuva, bem como projetos de reúso industrial da água e de conservação e recuperação das matas ciliares, responsáveis pela saúde dos rios.