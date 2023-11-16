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E nesse calorão

Falta d'água afeta moradores do interior de Marataízes

O problema começou na semana passada e se estende nesta sema, segundo os moradores de balneário São João e Boa Vista do Sul
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 nov 2023 às 14:36

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 14:36

Falta de água afeta moradores do interior de Marataízes
As torneiras secas passaram a ser uma constante no cotidiano de moradores do interior de Marataízes Crédito: Ana Maria Braga
Os moradores dos bairros de balneário São João e Boa Vista do Sul, no interior de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, contam que os últimos dias tem sido difíceis por conta do calor e a falta de água. O problema, segundo eles, começou na semana passada.
A Ana Maria Braga, que mora em Boa Vista do Sul, conta que a água tem caído a noite, mas pelo dia, não há abastecimento de água. “Tenho duas crianças, uma está gripada. Não tem água nem para limpar a casa. O Saae disse que queimou uma bomba”, disse a moradora na manhã desta quinta-feira (16).
No bairro vizinho, balneário São João, a Nara Lúcia Fonseca, disse que pela falta de água, fechou a casa e veio para Cachoeiro de Itapemirim. “Tenho casa lá e ontem não tinha água. Impossível ficar na praia desse jeito e vim embora. E as pessoas que residem lá, contam que hoje continua a mesma coisa, sem água”, disse Nara Lúcia Fonseca.
A reportagem de A Gazeta procurou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim, mas não houve retorno da demanda.

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