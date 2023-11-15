Sem água suficiente, distrito no Norte do ES é abastecido com caminhão-pipa

O tempo seco diminuiu o nível de um córrego e deixou a comunidade do distrito de São João Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, com o abastecimento de água comprometido. De acordo com a prefeitura da cidade, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que a expectativa é que a situação seja normalizada até esta quinta-feira (16), com o uso de um poço artesiano. O problema já dura cerca de 15 dias. Para amenizar a situação, são utilizados caminhões-pipa.
Segundo a administração municipal, o poço artesiano cavado tem 152 metros de profundidade e espera-se que tenha a capacidade de vazão de 30 a 35 mil litros de água por hora, sendo o necessário para atender os moradores do local. Foi identificada a existência de ferrugem no líquido, mas está sendo trazido de Vitória um filtro para melhorar a qualidade da água. Depois disso, será instalada uma bomba para levar a água.
Anteriormente, um outro poço havia sido feito, com 300 metros de profundidade, porém não foi encontrada água nele.
Enquanto isso, para manter o abastecimento, são utilizados seis caminhões-pipa que vêm da cidade vizinha de Boa Esperança diariamente. Em comunicado feito nas redes sociais, a administração municipal pede para que os moradores façam um “uso responsável” da água, porque o sistema de tratamento do outro município não tem a mesma capacidade que o de Pinheiros.
Em nota enviada à reportagem nesta quinta-feira (16), a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que desde o dia 7 de novembro está dando apoio à prefeitura, fornecendo água para a população de São João do Sobrado com caminhões-pipa. "Entretanto, a Companhia está impedida por lei de fazer investimentos na cidade, porque o município optou por não assinar contrato de programa com a empresa e terá que licitar os serviços de saneamento", acrescentou.