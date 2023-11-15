Quatro jovens vão parar na delegacia após 'rolezinho' de moto em Vila Velha

Quatro vão parar na delegacia após 'rolezinho' de moto em Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

Quatro pessoas com idades entre 16 e 24 anos foram parar na delegacia após uma confusão durante um "rolezinho" de motocicletas em Vila Velha , na madrugada desta quarta-feira (15). De acordo com a Guarda Municipal, um grupo de cerca de 30 pessoas ficou rondando o posto da corporação, no bairro Boa Vista, fazendo manobras perigosas com os veículos. Depois, durante uma abordagem, um jovem de 19 anos chegou a ser atingido por um tiro de raspão no pé.

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, tudo aconteceu por volta das 2h da madrugada, quando eles ficaram rodeando o posto da Guarda Municipal. "Fazendo 'grauzinho', fazendo aceleração, empinando em uma roda só. Se eles tivessem só passado... mas eles continuaram indo e voltando, passando diversas vezes ali, parecia uma provocação", disse o subinspetor Siqueira, em entrevista à TV Gazeta.

Os agentes que estavam na base pediram reforços. Um ponto de abordagem foi montado em um trecho da Rua Dr. Annor da Silva, mas, segundo a corporação, um adolescente que pilotava uma das motos não obedeceu à ordem de parada e jogou o veículo em cima de um dos guardas.

"Nosso agente, para que pudesse repelir aquela injusta agressão, efetuou alguns disparos no chão de advertência para atingir o pneu, mas acabou infelizmente atingindo de raspão o pé esquerdo desse indivíduo" Subinspetor Siqueira - Agente da Guarda Municipal de Vila Velha

O garupa da moto, de 19 anos, foi atendido no hospital e liberado. Ele e o adolescente foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Um homem de 24 anos, que usava tornozeleira eletrônica e não tinha habilitação, também foi conduzido. "Segundo a Polícia Civil nos informou, ele não deveria estar circulando nesse horário nas ruas", ponderou Siqueira.

Cinco motos foram apreendidas durante a ação. Um adolescente de 16 anos que pilotava uma moto de 50 cilindradas também teve que se explicar na delegacia, pois não tinha a autorização para pilotar o ciclomotor.

Em nota, a Polícia Civil informou que os três homens foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha, tendo os dois suspeitos, maiores de idade, assinado um termo circunstanciado (TC) por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação e desobediência.