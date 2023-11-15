Corpo em caixa-d'água: Justiça mantém preso homem que matou namorada em Colatina

Crime aconteceu no prédio onde Fabrício morava Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Preso em flagrante após confessar matar a namorada, Thalita Vitória Pereira Barbosa da Silva, de 20 anos, e esconder o corpo na caixa-d’água do prédio onde mora , no bairro Honório Fraga, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo, na última segunda-feira (13), Fabrício Gomes da Silva Júnior, de 25 anos, teve a prisão convertida em preventiva após a audiência de custódia realizada no início da tarde desta quarta-feira (15).

Na decisão, o juiz Thiago Balbi da Costa, responsável pelo julgamento, apontou que apesar de não estar sendo analisado o crime de homicídio, mas apenas a ocultação de cadáver, as duas condutas estão ligadas, o que o fez considerar pertinente a prisão de Fabrício. O homem recebeu da Polícia Civil a autuação pelo crime de ocultação de cadáver em flagrante, mas não pela morte da jovem Thalita, pois nesse caso não foi configurado o flagrante.

“Ressalta-se que não está esse juízo adentrando na análise de eventual crime de homicídio praticado pelo autuado, mas mostra-se evidente [...] que as condutas se encontram ligadas, devendo, portanto, a análise da pertinência da decretação da prisão do autuado ser feita tomando-se em consideração a reprovabilidade da conduta e a periculosidade do agente em um contexto geral, dado que uma conduta (ocultação de cadáver) se deu em continuidade ou exaurimento de outra (homicídio)”, consta em trecho da decisão.

Segundo o magistrado, a prisão preventiva se faz necessária também para assegurar a ordem pública e a manutenção das provas a serem colhidas na fase de investigações, já que o crime aconteceu onde o indivíduo reside e onde há convívio familiar.

A Gazeta procurou a Fabrício estava preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, enquanto aguardava pela audiência de custódia. A reportagem deprocurou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para saber em qual presídio o homem ficará preso, mas ainda não obteve a resposta.

Investigações continuam

Polícia Civil informou que Fabrício foi autuado pelo crime de ocultação do cadáver . Como ele não pagou a fiança arbitrada, foi encaminhado para o presídio. Apesar de confessar ter assassinado a namorada, Thalita Vitória Pereira Barbosa da Silva, de 20 anos, não foi configurado o estado flagrancial. Segundo o homem, a jovem foi morta por asfixia, com um golpe de mata-leão aplicado por ele, após uma discussão do casal na última sexta-feira (10).

As investigações sobre a morte de Thalita seguem em andamento da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Apenas após a conclusão do inquérito que Fabrício poderá ser indiciado pelo crime de feminicídio, de acordo com o entendimento obtido pela Polícia Civil nas apurações do caso.

Relembre o crime

Fabrício foi preso pela polícia na segunda-feira (13), após vizinhos denunciarem que a água que vinha do reservatório tinha uma coloração escura e um cheiro estranho.

Fabrício, que mora no edifício, foi localizado pela Polícia Militar e assumiu que cometeu o crime na última sexta (10) quando ele e a vítima, Thalita Vitória Pereira Barbosa da Silva, de 20 anos, tiveram um desentendimento motivado pelo consumo de drogas.

O homem relatou aos militares que tinha vendido uma botija de gás para comprar crack. Ele fez uso do entorpecente com a namorada, mas quando Thalita ia embora, tentou levar o restante do material e um celular dele, o que levou os dois a discutirem. Fabrício, que tem histórico como praticante de jiu-jitsu, afirmou que aplicou um golpe “mata-leão”, asfixiando a jovem até a morte.