Suzano diz que incêndio em Aracruz pode ter sido criminoso

A Suzano Papel e Celulose vai registrar um boletim de ocorrência após o incêndio registrado em uma plantação de eucalipto, em Vila Nova, em Aracruz. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para o incêndio foi por volta de 12h desta terça-feira (14), e uma área de 27 hectares — equivalente a 20 campos de futebol — foi atingida pelo fogo. A empresa informou que está investigando as causas da ocorrência e que há indícios de incêndio criminoso.
Segundo a empresa, os focos de incêndio na área pertencente à Suzano foram identificados já durante a noite. Na manhã desta quarta-feira (15), a organização informou que o fogo está sob controle, mas há rescaldos que ainda são monitorados pela empresa sendo combatidos por brigadistas da organização. A expectativa é de que, em poucas horas, não existam mais focos de incêndio.
“A Suzano aproveita para reforçar que a comunidade tem papel fundamental no combate a incêndios na região e que, além de notificar ao Corpo de Bombeiros, pode informar sobre ocorrências de incêndios em florestas de eucalipto ou nativas nas áreas da empresa por meio de ligação gratuita para a Central de Operações Integradas (COI) pelo número 0800 771 1418 ou ainda por ligação ou mensagem Whatsapp para (27) 98854-0355, com atendimento 24 horas”, informou a empresa por nota.