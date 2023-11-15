Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
27 hectares atingidos

Suzano diz que incêndio em Aracruz pode ter sido criminoso

De acordo com bombeiros que atenderam a ocorrência na terça-feira (14), uma área equivalente a 20 campos de futebol foi atingida pelo fogo
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

15 nov 2023 às 13:00

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 13:00

Incêndio em plantação de eucalipto em Vila Nova, Aracruz
Incêndio em plantação de eucalipto em Vila Nova, Aracruz Crédito: Corpo de Bombeiros
A Suzano Papel e Celulose vai registrar um boletim de ocorrência após o incêndio registrado em uma plantação de eucalipto, em Vila Nova, em Aracruz. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para o incêndio foi por volta de 12h desta terça-feira (14), e uma área de 27 hectares — equivalente a 20 campos de futebol — foi atingida pelo fogo. A empresa informou que está investigando as causas da ocorrência e que há indícios de incêndio criminoso.
Segundo a empresa, os focos de incêndio na área pertencente à Suzano foram identificados já durante a noite. Na manhã desta quarta-feira (15), a organização informou que o fogo está sob controle, mas há rescaldos que ainda são monitorados pela empresa sendo combatidos por brigadistas da organização. A expectativa é de que, em poucas horas, não existam mais focos de incêndio.
Incêndio Vila Nova Aracruz
Fumaça do incêndio vista a distância Crédito: Corpo de Bombeiros
“A Suzano aproveita para reforçar que a comunidade tem papel fundamental no combate a incêndios na região e que, além de notificar ao Corpo de Bombeiros, pode informar sobre ocorrências de incêndios em florestas de eucalipto ou nativas nas áreas da empresa por meio de ligação gratuita para a Central de Operações Integradas (COI) pelo número 0800 771 1418 ou ainda por ligação ou mensagem Whatsapp para (27) 98854-0355, com atendimento 24 horas”, informou a empresa por nota.

Veja Também

Incêndio atinge plantação de eucalipto em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Bombeiros Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados