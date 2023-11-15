Suzano diz que incêndio em Aracruz pode ter sido criminoso

Segundo a empresa, os focos de incêndio na área pertencente à Suzano foram identificados já durante a noite. Na manhã desta quarta-feira (15), a organização informou que o fogo está sob controle, mas há rescaldos que ainda são monitorados pela empresa sendo combatidos por brigadistas da organização. A expectativa é de que, em poucas horas, não existam mais focos de incêndio.