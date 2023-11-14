Incêndio atinge plantação de eucalipto em Aracruz

Um incêndio atingiu uma área de plantação de eucalipto no bairro Vila Nova, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, no final da manhã desta terça-feira (14). Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar da cidade informou que foi acionado para a ocorrência por volta das 12h, e às 18h os militares ainda estavam no local para conter as chamas.
Segundo a corporação, caminhões da Prefeitura de Aracruz e carros-pipa estiveram no local para dar apoio no combate ao fogo. Apenas quando as chamas cessarem, será possível calcular o tamanho da área atingida. Ainda não há informações de como teria começado o incêndio.