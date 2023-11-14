Onda de calor no ES: Vila Velha tem o dia mais quente do ano

Após o município de Vitória bater um novo recorde de calor para o ano, chegou a vez de Vila Velha registrar o dia mais quente de 2023 nesta terça-feira (14). Os termômetros da cidade marcaram 37 °C, segundo informou o Climatempo.
Vila Velha e todos os outros municípios capixabas estão sob um alerta vermelho, de grande perigo para onda de calor, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido até a próxima sexta-feira (17).
Confira as maiores temperaturas do Estado nesta terça (14):
- Alegre: 40,8°C (o recorde de 2023 é 41,6°C, em 13/11);
- Marilândia: 39,3°C (recorde de 2023 é 41,2C, em 13/11);
- Ecoporanga: 38,7°C (recorde de 2023 é 39,7°C, em 13/11);
- Presidente Kennedy: 38,3°C (recorde de 2023 é 39,4°C, em 12/11);
- Vila Velha: 37,0°C (recorde para 2023).